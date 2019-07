Μητροπολιτικό Κολλέγιο | Maritime & Superyacht Academy

Η ίδρυση της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, σε αποκλειστική συνεργασία με το διακεκριμένο SOLENT UNIVERSITY στο Southampton της Μ. Βρετανίας και την κορυφαία παγκοσμίως ναυτική του ακαδημία Warsash Maritime & Superyacht Academy, σηματοδότησε μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλιακή εκπαίδευση. Οι νέοι της χώρας μας έχουν πλέον τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτιλιακής και ναυτικής εκπαίδευσης της Ν. Ευρώπης, μένοντας στην Ελλάδα και σπουδάζοντας στην καρδιά του Πειραιά. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες που συνεργάζονται με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

Η Maritime & Superyacht Academy του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μόνη ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών υψηλής ποιότητας στη ναυτιλία. Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα μας που διαθέτει προγράμματα σπουδών σε όλο το εύρος της ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το Εμπορικό Ναυτικό και φτάνοντας έως τον κλάδο των Yacht-Superyacht. Αναλυτικότερα, προσφέρεται η δυνατότητα σπουδών σε 3 κατευθύνσεις:

Σχολή Εμπορικού Ναυτικού

Σε αποκλειστική συνεργασία με την κορυφαία Warsash Maritime Academy του Solent University του Southampton, μία από τις καλύτερες σχολές ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο με περισσότερα από 70 χρόνια ιστορίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει εκπαίδευση για αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχους & Μηχανικούς) με αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας από τη Βρετανική Ακτοφυλακή, που αναγνωρίζονται από εκατοντάδες ναυτιλιακές αρχές ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την απαραίτητη ναυτική τους υπηρεσία ως δόκιμοι έναντι αμοιβής στα υψηλών προδιαγραφών πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών.

Σχολή Ναυτιλίας

Σε αποκλειστική συνεργασία με το Solent University του Southampton, προσφέρονται 4 bachelors και 2 masters σε σύγχρονες εξειδικεύσεις της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, όπως: Maritime Business, Shipping & Port Management, Maritime Law, Maritime Transport & International Logistics.

Superyacht Academy

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ολοκληρωμένη εκπαίδευση και στον κλάδο των Σκαφών Αναψυχής (Yacht & Superyacht). Σε συνεργασία με τη Warsash Superyacht Academy, προσφέρονται τα κορυφαία στον κόσμο προγράμματα εκπαίδευσης Αξιωματικών Καταστρώματος και Μηχανής σε Σκάφη Αναψυχής. Επιπλέον, σε συνεργασία με διακεκριμένους φορείς, όπως το International Association of Maritime Institutions (ΙΑΜΙ) και το Royal Yachting Association (RYA), παρέχεται μια σειρά εξειδικευμένων πιστοποιήσεων κατάρτισης Πληρωμάτων Σκαφών Αναψυχής με διεθνή αναγνώριση, τα οποία καλύπτουν και τον περιζήτητο κλάδο του Yacht Hospitality, όπως τα προγράμματα Yacht Chef και Yacht Steward, καθώς και το έγκριτο πρόγραμμα G.U.E.S.T. 1 για εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών 7* στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον των Σκαφών Αναψυχής.

Οι εγκαταστάσεις της Ναυτικής Ακαδημίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά σε ένα υπερσύγχρονο campus 3.500m² και 11 ορόφων, σε κομβικό σημείο στην Πλατεία Τερψιθέας, επί της οδού Κολοκοτρώνη 110. Έχει γίνει εξαιρετικά μεγάλη επένδυση σε εξειδικευμένα εργαστήρια -μοναδικά για τα ελληνικά δεδομένα- τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν έναν από τους πλέον προηγμένους προσομοιωτές γέφυρας παγκοσμίως.

Πιστοποιήσεις

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το οποίο είναι διαπιστευμένο ταυτόχρονα από τους δύο πιο διακεκριμένους επαγγελματικούς συλλόγους στον κλάδο της ναυτιλίας παγκοσμίως, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) και το Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT), καθώς και το μοναδικό πιστοποιημένο από τον κορυφαίο παγκοσμίως Νηογνώμονα DNV-GL ως Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι μέλος των: PYA (Professional Yachting Association), INTERCARGO (Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου), IMarEST (Institute of Marine Engineering, Science & Technology), HΕLMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος), BIMCO (Baltic & International Maritime Council) και INTERTANKO (Διεθνή Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων).

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.mitropolitiko.edu.gr

www.maritimeacademy.edu.gr