Η ηθοποιός Δάφνη Πατακιά πρωταγωνιστεί στη νέα δημιουργία του Πολ Βερχόφεν

Η 26χρονη Ελληνίδα ηθοποιός Δάφνη Πατακιά θα ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Blessed Virgin», την πρώτη ταινία του 79χρονου Ολλανδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού Πολ Βερχόφεν, μετά τον θρίαμβό του «Elle» με την Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Το «Blessed Virgin» αφηγείται την ιστορία της αμφιλεγόμενης ηγουμένης του 17ου αιώνα Μπενετέτα Καρλίνι, η οποία μπήκε σε μοναστήρι στην Τοσκάνη όταν ήταν παιδί και κατάφερε να ανελιχθεί στην ιεραρχία, κυρίως λόγω των οραμάτων που υποστήριζε ότι έβλεπε και των διαβόητων στιγμάτων που έβγαζε στο σώμα της.





Την Μπενετέτα Καρλίνι θα υποδυθεί η Βιρζινί Εφιρά - που έπαιζε τη γυναίκα του Λοράν Λαφίτ στο «Elle», ενώ τη διασκευή του έργου της Τζούντιθ Σ. Μπράουν «Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy» έχει αναλάβει ο μόνιμος συνεργάτης του Βερχόφεν, Ζεράρ Σετεμάν.

