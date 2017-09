«Στυλό» που εντοπίζει τον καρκίνο εντός δευτερολέπτων

Επιστήμονες και μηχανικοί στο The University of Texas at Austin δημιούργησαν μια συσκευή η οποία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του πανεπιστημίου, εντοπίζει με ταχύτητα και ακρίβεια τον καρκινικό ιστό κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, φέρνοντας αποτελέσματα μέσα σε χρονικό διάστημα 10 περίπου δευτερολέπτων- πάνω από 150 φορές πιο γρήγορα από ό,τι επιτρέπει η σημερινή τεχνολογία.

Το MasSpec Pen είναι ένα εργαλείο χειρός που προορίζεται για χρήση από χειρουργούς, έτσι ώστε να εντοπίζουν ποιος ιστός πρέπει να απομακρυθεί και ποιος να παραμείνει, βοηθώντας παράλληλα στη βελτίωση των αντικαρκινικών θεραπειών και μειώνοντας το ενδεχόμενο επανεμφάνισης καρκίνου.

Η κορυφαία μέθοδος διάγνωσης καρκίνου και διάκρισης υγιούς από καρκινικό ιστό (Frozen Section Analysis) που χρησιμοποιείται σήμερα είναι αργή και κάποιες φορές ανακριβής. Κάθε δείγμα χρειάζεται προετοιμασία και ανάλυση περίπου 30 λεπτών και άνω από τον γιατρό, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης για τον ασθενή, ενώ δυσκολεύει τα πράγματα όσον αφορά στη διατήρησή του σε κατάσταση αναισθησίας. Επίσης, σε κάποιες μορφές καρκίνου η χρήση αυτής της τεχνικής είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αποδίδοντας αναξιόπιστα αποτελέσματα στο 10%-20% των περιπτώσεων.

Ωστόσο, σε δοκιμές που έγιναν σε ιστούς που απομακρύνθηκαν από 253 καρκινοπαθείς, το MasSpec Pen χρειάστηκε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να δώσει διάγνωση, και είχε ακρίβεια άνω του 96%. Επίσης, τα κατάφερε αρκετά καλά σε «δύσκολες» περιοχές μεταξύ καρκινικού και υγιούς ιστού, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να αναμένουν έναρξη των δοκιμών της τεχνολογίας αυτής σε ογκολογικές εγχειρήσεις μέσα στο 2018.

Η συσκευή αυτή, η οποία οπτικά παραπέμπει σε στυλό, λειτουργεί εξάγοντας και αναλύοντας μεταβολίτες: Μικρά μόρια τα οποία παράγονται από ζωντανά κύτταρα, είτε αυτά είναι υγιή, είτε καρκινικά. Τα μόρια αυτά εμπλέκονται σε πολλές σημαντικές ζωτικές λειτουργίες, όπως η παραγωγή ενέργειας, η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή. Κάθε είδος καρκίνου παράγει διαφορετικό τύπο μεταβολιτών, ενώ αφήνει και άλλα ίχνη, που λειτουργούν σαν «δακτυλικά αποτυπώματα».

Το MasSpec Pen αναλύει τα δείγματα που λαμβάνει μέσω ειδικού λογισμικού και στη συνέχεια εμφανίζει ένδειξη «Normal» ή «Cancer» σε μια οθόνη υπολογιστή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο γιατρός είναι να κρατήσει το «στυλό» πάνω στον ιστό του ασθενούς, να εκκινήσει την αυτόματη ανάλυση πατώντας με το πόδι του ένα πετάλι και να περιμένει λίγα δευτερόλεπτα. Η συσκευή ρίχνει μια σταγόνα νερό στον ιστό, και μικρά μόρια εισέρχονται σε αυτό. Στη συνέχεια, το νερό απορροφάται ξανά μέσα σε έναν φασματογράφο μάζας και εκεί αναλύονται τα μόρια. Η όλη διαδικασία επηρεάζει ελάχιστα τον ίδιο τον ασθενή.