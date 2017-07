Βραβεία Emmy 2017: «Saturday Night Live» και «Westworld» σάρωσαν τις υποψηφιότητες

Η σατιρική εκπομπή «Saturday Night Live» » (SNL) και η τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Westworld», που έχουν συγκεντρώσει 22 υποψηφιότητες η καθεμία, βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις υποψηφιότητες των Emmy Awards 2017.

Ακολουθούν οι καινούργιες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης «Stranger Things» και «Feud» με 18 υποψηφιότητες και το «Veep», όπου η Τζούλια Λούις Ντρέιφους ενσαρκώνει την πρόεδρο Σελίνα Μέγιερ με 17.

Η ηθοποιός Άννα Κλάμσκι, που διεκδικεί για πέμπτη συνεχόμενη φορά το βραβείο β΄ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά για τη συμμετοχή της στο «Veep», και ένας από τους πρωταγωνιστές της αστυνομικής σειράς «Criminal Minds», ο ηθοποιός Σέμαρ Μουρ, ανακοίνωσαν στο Λος Άντζελες τις υποψηφιότητες, εκ μέρους της Academy of Television Arts & Sciences.

Κινηματογραφικοί αστέρες, που συμπρωταγωνιστούν, θα συναγωνιστούν στις κατηγορίες που είναι υποψήφιοι, όπως οι Νικόλ Κίντμαν - Ρις Γουίδερσπουν στο «Big Little Lies» και οι Τζέσικα Λανγκ - Σούζαν Σαράντον στο «Feud».

Το HBO κέρδισε συνολικά 110 υποψηφιότητες για τις σειρές του, ενώ το Netflix ήρθε δεύτερο με 91.

Η τελετή απονομής των Emmys 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου, με οικοδεσπότη τον Stephen.

Δραματική σειρά

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Κωμική σειρά

Atlanta

Black-is

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Robin Wright (House of Cards)

Ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Sterling K. Brown (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Pamela Adlon (Better Things)

Tracee Ellis-Ross (black-ish)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Allison Janney (Mom)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Baskets)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Μίνι σειρά

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Night Of

Genius

Ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά

Riz Ahmed (The Night Of)

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Robert De Niro (The Wizard of Lies)

Ewan McGregor (Fargo)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά

Carrie Coon (Fargo)

Felicity Huffman (American Crime)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Jessica Lange (Feud)

Susan Sarandon (Feud)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Β' ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά



John Lithgow (The Crown)

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Mandy Patinkin (Homeland)

Michael Kelly (House of Cards)

David Harbour (Stranger Things)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld)

Β' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Uzo Aduba (Orange Is the New Black)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

Β' ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Louie Anderson (Baskets)

Ty Burrell (Modern Family)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Matt Walsh (Veep)

Β' γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Vanessa Bayer (Saturday Night Live)

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Judith Light (Transparent)

Kathryn Hahn (Transparent)

Σκηνοθεσία για κωμική σειρά

Donald Glover (Atlanta)

Jamie Babbit (Silicon Valley)

Morgan Sackett (Veep)

David Mandel (Veep)

Dale Stern (Veep)

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά

Vince Gilligan (Better Call Saul)

Stephen Daldry (The Crown)

Reed Morano (The Handmaid’s Tale)

Kate Dennis (The Handmaid’s Tale)

Lesli Linka Glatter (Homeland)

The Duffer Brothers (Stranger Things)

Jonathan Nolan (Westworld)

