Το Ίδρυμα Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ τιμά τον Τομ Χανκς

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Τομ Χανκς επιλέχθηκε για το φετινό βραβείο Records of Achievement, που τιμά άτομα, τα οποία, μέσω της χρήσης πρωτότυπου υλικού, έχουν ευαισθητοποιήσει τους Αμερικανούς ως προς την ιστορία και την ταυτότητα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ.

Ο 61χρονος Χανκς, θα λάβει το βραβείο σε ειδική τελετή, στις 21 Οκτωβρίου, στο Μουσείο των Εθνικών Αρχείων στην Ουάσιγκτον.

«Καθώς μια βουτιά σε αρχεία οποιασδήποτε λογής αποτελεί για μένα κολύμπι στα ωραιότερα νερά, μένω έκθαμβος που συμμετέχω στην εκδήλωση αυτή» είπε ο Χανκς, στον οποίο έχει απονεμηθεί το βραβείο Όσκαρ δύο φορές, και ο οποίος ήταν μεταξύ 21 ατόμων, στα οποία απονεμήθηκε πέρυσι το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, ύψιστη τιμητική διάκριση σε πολίτη.

«Μέρος της δουλειάς μου πάντα ήταν κάτι παρεμφερές με την εργασία του ερασιτέχνη ιστορικού: η κατανόηση ότι αποτελώ μέρος της καταγραφής της ανθρώπινης κατάστασης και της αμερικανικής ιδέας, ακόμα και μέσα από τις πιο ανόητες ιστορίες» είπε, σε δήλωσή του, ο ηθοποιός.

Ο Χανκς έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, που βασίζονται σε ιστορικά θέματα και ιστορικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων το «Saving private Ryan», με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το θρίλερ «Catch me if you can», που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του απατεώνα Φρανκ Άμπαγκνεϊλ.

Ο Χανκς ήταν, επίσης, παραγωγός και σκηνοθέτης στην τηλεοπτική σειρά «Band of Brothers» (2001), της οποίας έγραψε το σενάριο και αφορούσε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Ιδρύματος Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ, ο Χανκς αναγνωρίζεται γιατί «έχει εστιάσει τη διακριτική του ματιά σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του έθνους μας και τις έχει καταστήσει επίκαιρες σε μια νέα γενιά και στον κόσμο. Ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, ο Χανκς εξακολουθεί να ζωντανεύει το αμερικανικό αφήγημα, μέσω ιστοριών που, διαφορετικά, θα είχαν σβήσει από τη συλλογική μας μνήμη».

Με το ίδιο βραβείο έχει τιμηθεί στο παρελθόν και ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίελμπεργκ, ο οποίος σκηνοθέτησε και τον Χανκς στις ταινίες «Saving private Ryan» και «Bridge of spies», καθώς και στην ταινία που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, με τίτλο «The papers».

