H ηθοποιός Carrie Fisher, γνωστή από το ρόλο της πριγκίπισσας Leia στη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των Άστρων» (Star Wars), πέθανε σε ηλικία 60 ετών.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός υπέστη καρδιακή προσβολή την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, ενώ επέβαινε σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε την πτήση Λονδίνο - Λος Άντζελες και σύμφωνα με το TMZ επιβάτες της χορήγησαν τις πρώτες βοήθειες.

Η Fisher είχε γίνει κινηματογραφικό είδωλο μέσα από τον ρόλο της πριγκίπισσας Leia, χαρακτήρας που αγαπήθηκε από χιλιάδες θαυμαστές του «Πολέμου των Άστρων». Θρυλική έχει μείνει η κόμμωσή της, καθώς και το μαγιό που φορούσε στη σκηνή όπου ήταν αιχμάλωτη του Jabba the Hutt.

Γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1956 στο Μπέβερλι Χιλς από διάσημους γονείς (πατέρας της ήταν ο τραγουδιστής Eddie Fisher και μητέρα της η Debbie Reynolds). Ο Eddie Fisher εγκατέλειψε την μητέρα της και την ίδια όταν η Carrie ήταν 2 ετών για να παντρευτεί την Elizabeth Taylor.

Το 1983 παντρεύτηκε τον Paul Simon, αλλά ο γάμος τους διήρκεσε μόλις έναν χρόνο. Υπήρξε, επίσης, αρραβωνιασμένη με τον Dan Aykroyd.

Εκτός από την κλασική τριλογία του Πολέμου των Άστρων (A New Hope, The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi), η Carrie Fisher εμφανίστηκε και στο «Star Wars: The Force Awakens», ενώ εμφανίζεται και στο Επεισόδιο VIII, το οποίο βρίσκεται στην φάση του Post Production.

Πρόσφατα εξέδωσε βιογραφία της, στην οποία αποκάλυπτε ότι στη διάρκεια των γυρισμάτων του Star Wars -και ενώ ο συμπρωταγωνιστής της Harrison Ford ήταν παντρεμένος- οι δυο τους διατηρούσαν ερωτική σχέση. Σύμφωνα με τη Fisher, το ειδύλλιο ξεκίνησε όταν το ζευγάρι πέρασε την πρώτη του νύχτα μαζί, έπειτα από ένα πάρτι γενεθλίων του σκηνοθέτη George Lucas, και έληξε τρεις μήνες αργότερα, σχεδόν ταυτόχρονα με το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας.

