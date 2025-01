Η NASA αποχαιρετά τον Ντέιβιντ Λιντς: «Έχε τα μάτια σου στο ντόνατ και όχι στην τρύπα»

Με τη φωτογραφία αυτή από το 2019 και τη σκιά μιας μαύρης τρύπας που μοιάζει με ντόνατ και με τη λεζάντα, η NASA υπόσχεται να «συνεχίσει να εξερευνά το απόκοσμο και το άγνωστο, να μην μείνει στην απώλεια αλλά σε αυτά που κερδίσαμε όλοι, όσο ήταν εκείνος στον πλανήτη» και πως «θα συναντηθούμε στα όνειρα μας», όπως ήταν η ατάκα από το Twin Peaks.

Keep your eye on the donut and not on the hole.

In memory of David Lynch, we will continue to explore the otherworldly and the unknown. We will focus not on the loss, but on what we gained from the years we shared this planet with you. We will see you in our dreams. pic.twitter.com/PRZkYKkcsN

