Σεισμό στη Σελήνη κατέγραψε το σκάφος της ινδικής αποστολής

Η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα που καταφέρνει να στείλει ένα σκάφος και ένα ρόβερ εξερεύνησης στο νότιο πόλο της Σελήνης. Έχει υποδειχθεί η ύπαρξη νερού σε παγωμένη μορφή στο υπέδαφος του νότιου πόλου της Σελήνης και όλες οι μεγάλες διαστημικές υπηρεσίες οργανώνουν επανδρωμένες και μη αποστολές εκεί. Η ανεύρεση και στη συνέχεια επιτυχής ανάκτηση και αξιοποίηση του παγωμένου νερού θα βοηθήσει τα μέγιστα στη δημιουργία βιώσιμων επανδρωμένων εγκαταστάσεων κάθε είδους στη Σελήνη. Από το παγωμένο νερό μπορεί να προκύψει πόσιμο νερό, οξυγόνο αλλά και καύσιμα για πυραύλους για τους κατοίκους της Σελήνης που δεν θα εξαρτώνται έτσι απόλυτα από τροφοδοσία προερχόμενη από τη Γη.

Ο σχεδιασμός της αποστολής ήταν το ρόβερ να πραγματοποιήσει έρευνες για περίπου δύο εβδομάδες στην επιφάνεια της Σελήνης και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία «χειμερίας νάρκης» και αν κριθεί απαραίτητο από τους επιτελείς της αποστολής να ενεργοποιηθεί ξανά. Η σεληνάκατος της αποστολής διαθέτει και εκείνη όργανα καταγραφής δεδομένων στο φυσικό μας δορυφόρο ανάμεσα στα οποία και το Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) το οποίο όπως λέει και το όνομα του καταγράφει σεισμική δραστηριότητα.

Όπως έκανε γνωστό η διαστημική υπηρεσία της Ινδίας (ISRO) το ILSA εντόπισε στις 26 Αυγούστου ένα σεισμό η προέλευση του οποίου αποτελεί ακόμη αντικείμενο διερεύνησης από τους τεχνικούς της αποστολής. Η ανακοίνωση είναι σημαντική αφού είναι η πρώτη καταγραφή σεισμικής δραστηριότητας στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα.

