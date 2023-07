Threads: Πώς ο συνιδρυτής του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ έδωσε ώθηση στη νέα πλατφόρμα της Meta… κατά λάθος

Η περισσότερο ενδιαφέρουσα αντιπαλότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτήν την περίοδο, είναι αυτή ανάμεσα στο Threads και το Twitter – και κατ’ επέκταση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των δύο πλατφορμών, Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Έλον Μασκ αντιστοίχως.

Παρά το «φρένο» στην επέκτασή του τα τελευταία 24ωρα, το Threads είχε μια θριαμβευτική εκκίνηση με περίπου 110 εκατ. εγγραφές μέσα σε χρονικό διάστημα 120 ωρών. Η επιτυχία αυτή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον συνιδρυτή του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ, ο οποίος ξεκίνησε μια αλυσίδα γεγονότων που οδήγησαν στην αποδυνάμωση του Twitter, προσφέροντας έτσι μια μεγάλη ευκαιρία στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

