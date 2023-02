Ακάθεκτο το drone στον Άρη σπάει όλα τα ρεκόρ (βίντεο)

Το πρώτο αυτόνομο ιπτάμενο όχημα που έστειλε η ανθρωπότητα σε άλλο πλανήτη πλησιάζει στο ορόσημο των 50 πτήσεων. Το Ingenuity που βρίσκεται δύο χρόνια στον Άρη πραγματοποίησε πριν από 48 ώρες την 43η πτήση του. Το drone κάλυψε μια απόσταση 390 μέτρων στον κρατήρα Jezero στον οποίο βρίσκεται απόσταση μεγαλύτερη από τις προηγούμενες πτήσεις του τον τελευταίο ένα χρόνο.

Ingenuity has completed Flight 43 – its longest flight in nearly a year! 🎉

The #MarsHelicopter traveled 1,280 ft (390 m) across the Martian surface for 145.99 seconds at a max. altitude of 40 ft (12 m). https://t.co/1CXIWdYIAQ pic.twitter.com/wxSVvSRcaN

— NASA JPL (@NASAJPL) February 16, 2023