«Ticket to Paradise»: Τζούλια Ρόμπερτς και Τζόρτζ Κλούνεϊ ξανά μαζί σε ρομαντική κομεντί

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς σε μία απολαυστική συνέντευξη στους New York Times αποκάλυψαν πολλά μυστικά από τα γυρίσματα της τελευταίας τους ταινίας «Ticket to Paradise» σε σενάριο Όλ Πάρκερ.





Στην ταινία οι δυο σταρ υποδύονται δύο χωρισμένους γονείς που, όταν πληροφορούνται ότι η κόρη τους σχεδιάζει να παντρευτεί τον άντρα που μόλις γνώρισε στις διακοπές της στο Μπαλί, σπεύδουν στο δημοφιλές ινδονησιακό θέρετρο ώστε να την αποτρέψουν από το να κάνει το ίδιο λάθος που έκαναν κι εκείνοι πολλά χρόνια πριν.

Το πρώτο τρέιλερ του «Ticket to Paradise» μόλις κυκλοφόρησε, με τη σκηνοθεσία να φέρει την υπογραφή του Ολ Πάρκερ, υπεύθυνου για το «Mamma Mia! Here we go again». Εκτός απροόπτου, το φιλμ αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 8 Σεπτεμβρίου.