Trivia για το Number of the Beast αναμένοντας τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden

Το Number of the Beast είχε τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι New York Times ανέφεραν το 2010 ότι πουλήθηκαν 14 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν πουληθεί σχεδόν 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Σε λίγες μέρες το Number of the Beast των Iron Maiden γίνεται 40 ετών και πρόκειται αναμφίβολα για τον δίσκο που όρισε το Heavy metal και επαναπροσδιόρισε τον σκληρό ήχο γενικότερα. Το τρίτο επίσημο album των Iron Maiden, κυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου στις 22 Μαρτίου 1982 μέσω της δισκογραφικής εταιρείας ΕΜΙ κι έκτοτε το Number of the Beast έχει γίνει ο αγαπημένος δίσκος εκατομμυρίων μουσικόφιλων σε όλο τον πλανήτη. Ανάμεσά τους φυσικά υπάρχουν και χιλιάδες οπαδοί σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι ανυπομονούν για τη μυθική εμφάνιση των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 16 Ιουλίου στο πιο εντυπωσιακό show που έχουμε δει ποτέ στη χώρα μας.

Μετρώντας τις μέρες για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς, διαβάζουμε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα trivia σχετικά με το Number of the Beast, που ακόμη και σήμερα παραμένει στην κορυφή των σημαντικότερων μουσικών δίσκων που κυκλοφόρησαν ποτέ!