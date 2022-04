Bobby Rydell: Πέθανε ο τραγουδιστής του θρυλικού «Volare»

Την τελευταία πνοή του άφησε σε ηλικία 79 ετών ο τραγουδιστής του θρυλικού τραγουδιού «Volare», Bobby Rydell (Μπόμπι Ραϊντέλ). Ο τραγουδιστής πέθανε στο σπίτι του στην Πενσυλβάνια, ενώ την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Τζέρι Μπλαβάτ.

Σύμφωνα με τον Μπλαβάτ ο Ραϊντέλ πέθανε μετά από επιπλοκές στο νοσοκομείο Jefferson Abington στο Abington της Πενσυλβάνια την Τρίτη (5/4). Νοσηλευόταν με πνευμονία, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν είχε προσβληθεί από κορωνοϊό.

Γεννημένος στις 26 Απριλίου του 1942 ως Robert Ridarelli, ο Rydell έγινε γνωστός αφού τον ανακάλυψαν στην εκπομπή «TV Teen Club» το 1950.

Μεταξύ 1959 και 1964 έκανε επιτυχίες συμπεριλαμβανομένων των «Wild One», «Volare», «Wildwood Days», «The Cha-Cha-Cha» και «Forget Him», ένα τραγούδι παρηγοριάς για ένα αδικοχαμένο κορίτσι, που ενέπνευσε το κλασικό «She Loves You» των Beatles.

Το 1985, ενώθηκε με τον Fabian και τον Frankie Frankie για να δημιουργήσει τους Golden Boys, ένα τρίο που έπαιζε μαζί για δεκαετίες. Ο Bobby Rydell ήταν επίσης ηθοποιός, κάνοντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως Hugo Peabody στη μιούζικαλ-κωμωδία του 1963 «Bye Bye Birdie». Στην ταινία συμμετείχαν επίσης οι θρυλικοί ηθοποιοί Ντικ Βαν Ντάικ και Τζάνετ Λι. Ο Rydell εμφανίστηκε στις εκπομπές «The Facts of Life» το 1987, «Vacation Playhouse» το 1963 και «The Red Skelton Hour» από το 1961 έως το 1965, μεταξύ άλλων.

Ο Bobby Rydell υπήρξε είδωλο ποπ κουλτούρας που η ταινία του 1978 «Grease», μια ιστορία αγάπης για εφήβους που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950, του απέτισε φόρο τιμής ονομάζοντας το γυμνάσιο στην ταινία Rydell High. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που είχε περάσει στη ζωή του. Στα απομνημονεύματά του το 2016 «Bobby Rydell: Teen Idol On The Rocks: A Tale of Second Chances», που έγραψε μαζί με τον Allan Slutsky, μίλησε για τις μάχες του με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη μετά τον θάνατο της πρώτης του συζύγου Camille Ridarelli.

Έγραψε, επίσης, στο βιβλίο για την ανάκαμψη από μια διπλή μεταμόσχευση οργάνων το 2012. Το 2003 η πρώτη του γυναίκα, με την οποία ήταν παντρεμένος για 36 χρόνια, πέθανε από καρκίνο.

Ο Rydell δεν μπορούσε να αντέξει την απώλεια και έγινε αλκοολικός. «Υπήρχε ένα τεράστιο κενό στη ζωή μου, κανείς να ξαπλώσω μαζί του στο κρεβάτι, κανείς να μιλήσω, να γελάσω» είχε πει το 2016 σε συνέντευξή του στο Morning Call προσθέτοντας, «Το έριξα στο ποτό. Και η βότκα έγινε ένας πολύ καλός φίλος και μετά ήρθε η διπλή μεταμόσχευση. Νέο συκώτι και νέος νεφρός από το ποτό».

Είχε αποκτήσει δύο παιδιά και πέντε εγγόνια.