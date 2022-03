Όσκαρ 2022: Στο «CODA» το βραβείο καλύτερης ταινίας

Το «CODA» της Σιάν Χέντερ, ίσως η πιο ξεχωριστή ταινία για φέτος, ήταν ο μεγάλος νικητής των 94ων βραβείων Όσκαρ, αποσπώντας τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και το Β' Ανδρικού για την ερμηνεία του Τρόι Κότσουρ.

Γουάντα Σάικς, Έιμι Σούμερ, Ρεγγίνα Χολ

Έπειτα από μια αναγκαστική «μετακόμιση» λόγω της πανδημίας, τα Όσκαρ επέστρεψαν στην αίθουσα Walk of Fame του Χόλυγουντ με τρεις γυναίκες ηθοποιούς ως κεντρικές παρουσιάστριες, τις κωμικούς Γουάντα Σάικς, Έιμι Σούμερ και Ρεγγίνα Χολ.

Η ταινία χαμηλού προϋπολογισμού «CODA» της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.

Ο θρίαμβος του φιλμ αυτού, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Bélier», ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η 44χρονη Σιάν Χέντερ εξασφάλισε, επίσης, βραβείο καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ Ανδρικού ρόλου.

Το στιγμιότυπο που θα συζητηθεί περισσότερο από την τελετή είναι μια πρωτοφανής διένεξη ανάμεσα στον Γουίλ Σμιθ και τον παρουσιαστή Κρις Ροκ. Ο Γουίλ Σμιθ δεν γέλασε καθόλου με ένα αστείο του Κρις Ροκ για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του, Τζάνα Πίνκετ Σμιθ, η οποία πάσχει από αλωπεκία, ανέβηκε έξαλλος πάνω στη σκηνή και χαστούκισε τον Ροκ.

Ο Σμιθ στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου και προσπάθησε να διασκεδάσει τις αντιδράσεις δηλώνοντας, με δάκρυα στα μάτια, ότι «η αγάπη σε οδηγεί σε τρελές πράξεις».

Ελληνικό άρωμα είχαν τα φετινά βραβεία Όσκαρ αφού πέρα από τον Νίκο Καλαϊτζίδη, ο οποίος εργάστηκε στα οπτικά εφέ της ταινίας «Free Guy» και διεκδίκησε βραβείο στην κατηγορία των Καλύτερων Οπτικών Εφέ, η Ακαδημία τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στην 94η τελετή απονομής των βραβείων, παρουσιάστηκε το αφιέρωμα «In Memoriam». Ένα συγκινητικό βίντεο, έξι περίπου λεπτών, με το οποίο οι διοργανωτές τιμούν τα αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που μας πέρασε. Ανάμεσά τους, φυσικά, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Τα βραβεία αναλυτικά

Καλύτερη Ταινία

«CODA»

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον για την «The Power of the Dog»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Γουιλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes of Tammy Faye»

Διασκευασμένο Σενάριο

Σίαν Χέντερ για το «CODA»

Πρωτότυπο Σενάριο

Κένεθ Μπράνα για το «Belfast»

B' Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τρόι Κάτσερ για το «Coda»

Μουσική

Χανς Τσίμερ για το «Dune»

Κοστούμια

«Κρουέλα»

Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Μοντάζ

«Dune»

Καλύτερο Τραγούδι

No Time to Die από το «No Time to Die»

Σκηνικά

«Dune»

Διεθνής Ταινία

«Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Ιαπωνία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«Summer of Soul» του Questlove

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«The Queen of Basketball»

Οπτικά Εφέ

«Dune»

Ήχος

«Dune»

Κομμώσεις - Μακιγιάζ

«The Eyes of Tammy Faye»

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«The Windshield Wiper»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«The Long Goodbye» του Ανέιλ Καρία