Pegasus: Παραιτείται ο πρόεδρος της ισραηλινής NSO που ανέπτυξε το λογισμικό κατασκοπείας

Ο Άσερ Λεβί δήλωσε σήμερα θα παραιτηθεί από το πόστο του προέδρου της ισραηλινής εταιρείας NSO, αλλά αρνήθηκε ότι η αποχώρησή του συνδέεται με αγωγές ή από τα δημοσιεύματα που προέκυψαν μετά το σκάνδαλο για το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus που ανέπτυξε η εταιρεία.

Η NSO Group βρέθηκε εκτεθειμένη τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από τη δημοσίευση ευρείας κλίμακας έρευνας από διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων, που αποκάλυψε ότι το λογισμικό της, το Pegasus, επέτρεψε να παρακολουθούνται τα τηλέφωνα δημοσιογράφων, πολιτικών, ακτιβιστών και επικεφαλής επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες. Ανάμεσα στους στόχους ήταν ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και συγγενείς του σημερινού μεξικανού προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, την περίοδο που ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, επί των ημερών του προκατόχου του Ενρίκε Πένια Νιέτο στο αξίωμα.

Ο Λεβί είπε στο Reuters ότι είχε αποχωρήσει από την εταιρεία παρακολούθησης στα τέλη του 2021 σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν γίνει πριν από μια σειρά αποτυχιών που είχε υποστεί η εταιρεία.

Τον Νοέμβριο, σε ένα μεγάλο πλήγμα στις εξαγωγικές προοπτικές της εταιρείας, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έθεσε την εταιρεία στον κατάλογο της μαύρης λίστας, τονίζοντας ότι πούλησε λογισμικό κατασκοπείας σε ξένες κυβερνήσεις, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα ενάντια σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημοσιογράφους και άλλους.

Η Apple έχει επίσης μηνύσει την NSO, λέγοντας ότι παραβίασε την νομοθεσία των ΗΠΑ παραβιάζοντας το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στα iPhone.

Η NSO αντιμετωπίζει επίσης είτε νομικές ενέργειες είτε επικρίσεις από την Microsoft Corp, τη μητρική Facebook Meta Platforms Inc, τη μητρική Google Alphabet Inc και τη Cisco Systems Inc.

Την περασμένη εβδομάδα, ο γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ διέταξε έρευνα σχετικά με τις τακτικές αστυνομικής παρακολούθησης εν μέσω αναφορών ότι το Pegasus είχε χρησιμοποιηθεί με μη κατάλληλο τρόπο στο εσωτερικό.

Ο Λεβί ανέλαβε πρόεδρος τον Απρίλιο του 2020 διορισμένος από την εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων Novalpina Capital με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε αγοράσει την NSO το 2019. Η Berkeley Research Group (BRG) ανέλαβε τη διαχείριση της Novalpina και ουσιαστικά της NSO, τον Ιούλιο του 2021.

«Μόλις η BRG εντάχθηκε στην εταιρεία, τους τηλεφώνησα και τους είπα: "Προτείνω να διορίσετε κάποιον για λογαριασμό σας και θα ήθελα να ολοκληρώσω τη θητεία μου στην εταιρεία", είπε ο Λεβί. «Έκανα αυτό που πιστεύω ότι είναι μια φυσιολογική πρακτική σε τέτοιου είδους καταστάσεις».

Ο νέος πρόεδρος της NSO είναι ο Φίνμπαρ Ο' Κόνορ, ο διευθύνων σύμβουλος της BRG Asset Management, δήλωσε η NSO.

Ο Λεβί τόνισε ότι εργαζόταν στην NSO σε «χαμηλότερο επίπεδο» από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί «να έχει μεγάλη εκτίμηση για την NSO, την τεχνολογία που αναπτύσσει που σώζει ζωές... και τις πρωτοφανείς ηθικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters