SL1: Oι... μετοχές της 13ης αγωνιστικής

Η δέκατη τρίτη στροφή της φετινής Super League1 πέρασε κι αυτή στην ιστορία και η διήμερη αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος... γέννησε πρωταγωνιστές, νικητές και ηττημένους, όμορφες στιγμές, ανέβασε και κατέβασε μετοχές στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.



Ομαδικές μετοχές



+Limit up



Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι ασταμάτητος και σε ένα ροκ παιχνίδι στους Ζωσιμάδες νίκησε 3-2 τον Βόλο και παρέμεινε στη 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι με τον Άρη(1-0) και αύξησε την διαφορά του στο +8 από την δεύτερη ΑΕΚ. Ο Ιωνικός αν και με έπαιζε με παίκτη λιγότερο στο Αγρίνιο και ήταν πίσω στο σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει στο φινάλε και να φύγει με έναν «χρυσό» βαθμό.



-Limit down



O Άρης απογοήτευσε με την εικόνα του στο Καραϊσκάκη, καθώς δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μία τελική στον στόχο ενώ και ο Ατρόμητος απογοήτευσε στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, όπου σε καμία περίπτωση δεν απείλησε την αντίπαλη εστία και έχασε στο ρελαντί.



Ατομικές μετοχές



+Limit up



*Παπέ Σισέ

Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Με κεφαλιά χάρισε την νίκη επί του Άρη και έγινε ο δεύτερος σκόρερ των πρωταθλητών στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με 4 τέρματα.



*Αντώνης Τσιφτσής

Ο νεαρός πορτιέρε σε ακόμη ένα φετινό παιχνίδι επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση. Με μερικές σπουδαίες επεμβάσεις κράτησε ανέπαφη την εστία του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και βοήθησε τον Αστέρα να πάρει τον βαθμό.



*Σεμπάστιαν Παλάσιος

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ» θα μπορούσε να πει κανείς για τον Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Ο «Ελ Τούκου» σκόραρε το 2-0 του «τριφυλλιού», είχε καλή παρουσία και δείχνει πως σιγά σιγά παίρνει μπροστά.



*Ροντρίγκο Εραμούσπε

Εκτός από την σπουδαία δουλειά που κάνει σε όλο το πρωτάθλημα στην άμυνα του ΠΑΣ, Ο Εραμούσπε είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας χάρη στις εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Πέντε στις πέντε. Έδειξε ψυχραιμία στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο, σκόραρε ξανά και έκρινε την αναμέτρηση.



- Limit down



*Μπόρις Κλέιμαν

Ακόμη μια μέτρια εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στους Ζωσιμάδες και να κάνει την διαφορά για την ομάδα του.

*Δημήτρης Χατζηισαϊας

Σε ένα σημείο του ματς που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει χώρους για να απειλήσει, ο κεντρικός αμυντικός του Ατρομήτου είχε κακή τοποθέτηση στη σέντρα του Αϊτόρ και επέτρεψε στον Καρλίτος να σκοράρει σαν σε προπόνηση.



Η αγωνιστική (13η)

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 3-2

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-0

Παναιτωλικός – Ιωνικός 2-2

Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΗ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΠΑΟΚ – Λαμία 2-1

Ολυμπιακός – Αρης 1-0



H Bαθμολογία σε 13 αγώνες

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 35

2. A.E.K. 27

3. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22

4. Π.Α.Ο.Κ. 22

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20

6. Ο.Φ.Η. 18

7. ΑΡΗΣ 17

8. ΒΟΛΟΣ 14

9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 14

10. ΙΩΝΙΚΟΣ 14

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

12. ΛΑΜΙΑ 10

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 7

*Ο Άρης ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς.

** Απόλλων Σμύρνης και ΟΦΗ έχουν από ένα ματς λιγότερο.



Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Tρίτη 14 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (17.15)

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ (17.15)

Λαμία – Βόλος (17.15)

Απόλλων Σμύρνης – Παναθηναϊκός (19.30)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (19.30)

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

ΟΦΗ – Αρης (17.00)

Ιωνικός – ΑΕΚ (19.30)