Το Netflix δοκιμάζει παιχνίδια για φορητές συσκευές, για χρήστες στην Πολωνία

Οι χρήστες του Netflix στην Πολωνία μπορούν πλέον να δοκιμάσουν παιχνίδια για φορητές συσκευές σε Android: Ο λόγος για δύο παιχνίδια, τα Stranger Things: 1984 και Stranger Things 3.

Όπως υπογραμμίζει σε tweet της η εταιρεία, «είναι οι πολύ, πολύ πρώτες ημέρες, και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε τους επόμενους μήνες, μα αυτό είναι το πρώτο βήμα».

Όπως αναφέρει το The Verge, σκοπός είναι να παρέχεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία, χωρίς διαφημίσεις ούτε χρήση της μεθόδου αγορών εντός εφαρμογής (in-app purchases).

Τα διαθέσιμα παιχνίδια θα εμφανίζονται στο home feed, και όταν ο χρήστης πατά το εικονίδιο του παιχνιδιού θα μπορεί να μαθαίνει περισσότερα για το παιχνίδι και να πατά ένα εικονίδιο για το κατέβασμά του, κάτι που θα τον πηγαίνει στο Google Play για να το κάνει download. Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί να βρίσκει πάντα απευθείας το παιχνίδι στο Google Play.

Μετά το κατέβασμα του παιχνιδιού, όταν ο χρήστης το ανοίγει και το παίζει, θα του ζητείται να κάνει login με τους κωδικούς του στο Netflix πριν αρχίσει να παίζει, όπως είπε εκπρόσωπος του Netflix στο The Verge. Αυτό σημαίνει πως τα παιχνίδια δεν γίνονται streaming στη συσκευή, μα κατεβάζονται κανονικά.

Τον Ιούλιο το Netflix έδειξε πως έχει μεγάλα σχέδια όσον αφορά στις επιδιώξεις του στον χώρο του gaming, προσλαμβάνοντας ένα πρώην στέλεχος της ΕΑ και της Oculus για να ηγηθεί της δουλειάς της εταιρείας στο gaming και σημειώνοντας πως η αρχική στρατηγική του θα εστίαζε κυρίως σε παιχνίδια για φορητές συσκευές. Επίσης, παιχνίδια θα περιλαμβάνονταν δωρεάν με τις συνδρομές των χρηστών στο Netflix.

Σημειώνεται πως το Netflix έχει πειραματιστεί ξανά με παιχνίδια, προσφέροντας διαδραστικούς τίτλους όπως το Black Mirror: Bandersnatch, Minecraft: Story Mode και το Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal.