Από το Σάββατο ψώνια και σε εμπορικά κεντρα -Ανοίγουν και τα κέντρα αισθητικής

Από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου, θα λειτουργήσουν με τη διαδικασία καθορισμού ραντεβού για αγορά εντός καταστήματος (click inside) οι εμπορικές επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, καθώς και τα εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, με την ίδια μέθοδο, σε όλη την επικράτεια.

Αυτό ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και επίσης, από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αισθητικής.

O γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, κατα την διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης, ανακοίνωσε συγκεκριμένα:

Η λειτουργία εμπορικών κέντρων και εκπτωτικών χωριών

Από το Σάββατο 24/4 με click away και click inside. Για τη μετάβαση μήνυμα στο 13032 που ισχύει για 3 ώρες και αποδεικτικό ραντεβού. Το ωράριο είναι από 7:00 πμ. Έως 8:30 μ.μ. προαιρετικά τις καθημερινές με εξαίρεση την Μ.Παρασκευή που το ωράριο θα είναι από τη 1:00 μ.μ. έως 7:00 μ.μ. και το Μ.Σάββατο από 7:00 πμ. έως 6:00 μ.μ



Είναι υποχρεωτική η χρήση self test από εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός καταναλωτών εντός των καταστημάτων είναι 1 πελάτης ανά 25 τ.μ. Στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων ο μέγιστος αριθμός είναι 1 πελάτης ανά 10 τ.μ. Υποχρεωτική η απόσταση 2 μέτρων σε χώρους αναμονής. Απαγορεύεται εντός των mall και των εκπτωτικών κέντρων η λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των take away.



Λειτουργία κέντρων αισθητικής:

Επαναλειτουργούν από το Σάββατο 24/4. Υποχρεωτικό το self test δυο φορές την εβδομάδα. Το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος. Η απόσταση των θέσεων εργασίας είναι τα 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο με ραντεβού και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κατάλογο ραντεβού. Μάσκα θα έχουν τόσο το προσωπικό όσο και οι πελάτες. Το ωράριο είναι ίδιο μετ εμπορικά καταστήματα.

Ο οδικός χάρτης της άρσης των μέτρων

Υπενθυμίζεται πως από τη Μ. Δευτέρα ισχύουν τα παρακάτω:

* Από τη Μεγάλη εβδομάδα ισχύει από τις 22:00

* Την Κυριακή του Πάσχα στις 21:00

* Από τις 3 Μαΐου ισχύει από τις 23:00

* Τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.

* Στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες.

* Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του Πολιτισμού.

naftemporiki.gr