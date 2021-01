Κλείνει ύστερα από 450 χρόνια ιστορική παμπ που ήταν στέκι και του Τόλκιν

Μια ιστορική παμπ στο κέντρο της Οξφόρδης που έχει εξυπηρετήσει φοιτητές, μελετητές και λογοτέχνες για πάνω από 450 χρόνια πρόκειται να κλείσει, αποτελώντας ένα ακόμη πολιτιστικό θύμα της πανδημίας Covid-19.

Η παμπ «Lamb and Flag» (Αρνί και σημαία), όπου κάποτε σύχναζαν ο συγγραφέας του «Lord of the Rings» (Ο άρχοντας των δακτυλιδιών) Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και ο φίλος του Κ.Σ. Λιούις, ο οποίος έγραψε το «The Chronicles of Narnia» (Τα χρονικά της Νάρνια), είχε μία καταστροφική απώλεια εσόδων από την έναρξη της πανδημίας.

Η παμπ άνοιξε για πρώτη φορά το 1566 και μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση στο St Giles, έναν μεγάλο δρόμο στο κέντρο της πόλης, το 1613. Ανήκει στο κολλέγιο St John's, ένα από τα 45 κολέγια και τις ιδιωτικές αίθουσες που απαρτίζουν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Το Lamb and Flag, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και φιλοξενίας, επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία», δήλωσε ο Στιβ Έλστον, οικονομικός διαχειριστής του St John's, σε ανακοίνωση ότι το μπαρ θα κλείσει στις 31 Ιανουαρίου.

«Τα έσοδα των τελευταίων 12 μηνών σημαίνουν ότι η παμπ δεν είναι προς το παρόν οικονομικά βιώσιμη».

Ο Ντέιβ Ρίτσαρντσον από την εκστρατεία της Οξφόρδης για το Real Ale είπε ότι το Lamb and Flag ήταν μια από τις πιο παραδοσιακές παμπ της πόλης και θα ήταν τραγικό να εξαφανιστεί.

«Δεν έχει τηλεόραση, δεν έχει jukebox, δεν έχει μουσική. Είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι έρχονται να μιλήσουν μεταξύ τους, για να απολαύσουν το παραδοσιακό, ιστορικό περιβάλλον. Γενιές ανθρώπων το έκαναν αυτό, μαθητές, κάτοικοι, άνθρωποι από μακριά», είπε.

Ονομάστηκε από σύμβολα που παραδοσιακά συνδέονται με τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, και φημολογείται ότι η παμπ φιλοξένησε τον μεγάλο συγγραφέα Τόμας Χάρντι, ο οποίος τοποθέτησε το σκοτεινό μυθιστόρημά του «Jude the Obscure» (Ο άγνωστος Ιούδας) εν μέρει σε μια φανταστική Οξφόρδη που ονομάζεται Christminster.

Από το 1997, το κολλέγιο St John's αξιοποιεί τα κέρδη της παμπ για να χρηματοδοτήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ανέφερε ότι όσοι λαμβάνουν τις υποτροφίες δεν θα επηρεαστούν από το κλείσιμο της παμπ και θα χρηματοδοτήσει άμεσα μελλοντικές υποτροφίες.

