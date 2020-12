Τένις: Οι υποψηφιότητες για τους κορυφαίους και κορυφαίες της χρονιάς

Η WTA (Women's Tennis Association) ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία της χρονιάς, ενώ τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά την επόμενη εβδομάδα.

Τον τίτλο της αθλήτριας της χρονιάς (WTA Player of the Year) διεκδικούν οι Βικτόρια Αζαρένκα, Σιμόνα Χάλεπ, Ίγκα Σβιάτεκ, Σοφία Κένιν, Ναόμι Οσάκα και Αρίνα Ζαμπαλένκα.

Η πιο βελτιωμένη τενίστρια (WTA Most Improved Player) θα προκύψει μεταξύ των Ίγκα Σβιάτεκ, Τζένιφερ Μπράντι, Φιόνα Φέρο, Όνς Ζαμπέρ και Έλενα Ριμπάκινα.

Ως προς την πλέον ανερχόμενη αθλήτρια (WTA Newcomer of the Year), τη διάκριση θα λάβει μίας από τις Νάντια Ποντορόσκα, Μάρτινγκ Τρεβιζάν, Λέιλα Φερνάντεθ και Αν Λι.

Τις υποψηφιότητες για το 2020, έχει ανακοινώσει και η ATP (Association of Tennis Professionals) και είναι οι:

Βραβείο επαγγελματισμού και ακεραιότητας (Stefan Edberg Sportsmanship Award): Ραφαέλ Ναδάλ, Ντιέγο Σβάρτσμαν, Τζον Μίλμαν, Ντομινίκ Τιμ

Πιο θεαματική επιστροφή (Comeback Player of the Year): Κέβιν Άντερσον, Αντρέι Κουζνέτσοφ, Βάσεκ Πόσπισιλ, Μίλος Ράονιτς

Η πιο σημαντική άνοδος (Most Improved Player of the Year): Ουγκό Ουμπέρ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Ντιέγο Σβάρτσμαν, Γιανίκ Σίνερ

Ανερχόμενος της χρονιάς (Newcomer of the Year): Κάρλος Αλκαράζ, Σεμπάστιαν Κόρντα, Λορέντσο Μουσέτι, Γιούρι Ροντιόνοφ, Εμίλ Ρουσουβουόρι, Τιάγο Σέιμποθ Γουάιλντ

Προπονητής της χρονιάς (Coach of the Year): Ζιλ Σερβάρα (Ντανίλ Μεντβέντεφ), Χουάν Ιγκνάσιο Τσέλα (Ντιέγο Σβάρτσμαν), Νικολά Μαού (Ντομινίκ Τιμ), Ρικάντρο Πιάτι (Γιανίκ Σίνερ), Φερνάντο Βισέντε (Αντρέι Ρούμπλεφ)