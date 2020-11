Θεσσαλονίκη: 43 επιπλέον ΜΕΘ για κρούσματα Covid-19

Protest rally at AHEPA hospital during a nationwide 24-hour strike of hospital doctors, protesting against staff and infrastructure shortages, Thessaloniki, Greece on September 24, 2020. / Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ κατά την διάρκεια πανελλαδικής 24ωρης απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών, διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2020.