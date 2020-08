Άλισον Μπρι, Ζιλιέτ Μπινός και ποιοτικές επανεκδόσεις

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr



Κινηματογραφικός ύμνος στον έρωτα σε ένα επικό ερωτικό δράμα, η επίσημη συμμετοχή της Αργεντινής για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, ιταλική κωμωδία καταστάσεων, επιτυχημένη ταινία τρόμου, μεταφορά -στη μεγάλη οθόνη- μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι και διασκεδαστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια συνθέτουν το πρώτο κινηματογραφικό παζλ του Αυγούστου.

Ο απελπισμένος έρωτας μιας ζωγράφου που κινδυνεύει να τυφλωθεί κι ενός νεαρού κλοσάρ, βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά γέφυρα του Παρισιού. Στο αριστούργημα του Λεό Καράξ, ένα επικό ερωτικό δράμα του 1991, το μεγαλείο της υποκριτικής στόφας του Ντενί Λαβάν, η αποθέωση της Ζιλιέτ Μπινός και, πάνω από όλα, ο απόλυτος 90’s κινηματογραφικός ύμνος στον έρωτα, παρουσιάζονται σε επανέκδοση με αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες.

Αργεντινή, Δεκέμβριος 2001. Μια παρέα φίλων και γειτόνων επενδύει όλες τις αποταμιεύσεις της σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό που θα τονώσει την οικονομία της μικρής τους πόλης. Μία μέρα μετά την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα, η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Αργεντινής καταρρέουν. Τα χάνουν όλα. Σύντομα, όμως, θα καταλάβουν ότι δεν έχουν πέσει θύματα μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά και ενός ασυνείδητου δικηγόρου και ενός διευθυντή τραπέζης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Έχει έρθει η ώρα να συντονιστούν, να καταστρώσουν μια περίτεχνη ληστεία και να επανακτήσουν ό,τι, δικαιωματικά, τους ανήκει. Στην κωμωδία -επίσημη συμμετοχή της Αργεντινής για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας- πρωταγωνιστεί ο Ρικάρντο Νταρίν.



«

Στην ιταλική κωμωδία καταστάσεων του Γκουίντο Κιέζα, η 40χρονη Τζούλια (Βαλεντίνα Λοντοβίνι) βιώνει μία πυρετώδη καθημερινότητα σε μία μεγάλη και αγχωτική πόλη. Στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού, επισκέπτεται έναν εναλλακτικό θεραπευτή για να τη βοηθήσει να ξεφορτωθεί το στρες και όλα όσα τη βαραίνουν. Μόλις αποχωρεί από τη διαφωτιστική συνεδρία, η ταπείνωση και ο θυμός που συγκρατούσε αρχίζουν να εκρήγνυνται ορμητικά και ανεξέλεγκτα.

Δύο ζευγάρια, θέλοντας να γιορτάσουν την επιτυχία της νέας εταιρείας τους, φεύγουν για ένα σαββατοκύριακο σε ένα ειδυλλιακό εξοχικό σπίτι. Αυτό, όμως, που ξεκινάει ως μία ιδανική απόδραση για τους τέσσερις φίλους, εξελίσσεται σε κάτι σκοτεινό, καθώς κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και η αίσθηση ότι μπορεί να μην είναι μόνοι τους αρχίζει να τους διακατέχει και τους οδηγεί στα όρια της παράνοιας. O Ντέιβ Φράνκο σκηνοθετεί τη γυναίκα του, Άλισον Μπρι, σε μία ταινία τρόμου που πήγε κατευθείαν στο Νο1 των box office (drive in κυκλοφορίες) και streaming πλατφόρμων.

Το 1953, στο παραλιακό χωριό Σεντ Μέρι Μιντ της Βρετανίας, γενέτειρα της Μις Μαρμπλ, μια μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία αποφασίζει να πραγματοποιήσει γυρίσματα μιας ταινίας με δημοφιλείς πρωταγωνιστές. Όμως, οι δύο πρωταγωνίστριες του καστ μισούνται θανάσιμα. Η μία εξ αυτών, η Μαρίνα, λαμβάνει απειλητικά σημειώματα και κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ένας άντρας, πίνοντας το ποτό του, πέφτει νεκρός. Όλοι είναι σίγουροι ότι το δηλητηριασμένο ποτό προορίζονταν για την Μαρίνα. Ένας ντέντεκτιβ καταφτάνει και ζητά βοήθεια από την εξπέρ στις εξιχνιάσεις, Μις Μαρμπλ...

Φώτα, κάμερα, φόνος! Για την επέτειο τον 40 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας, οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν την επανέκδοση της κινηματογραφικής μεταφοράς του «The Mirror Crack'd from Side to Side» μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι με all star cast και με πλήρως αποκατεστημένες ψηφιακές κόπιες.

Βασισμένη στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά που παίζεται σε 200 χώρες σε όλο τον κόσμο, η ταινία του ΜπρεντΝταζ αποτελεί μια διασκεδαστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, ένα πολύχρωμο ταξίδι επικών διαστάσεων που ξεκινά όταν ένας εξωγήινος προσγειώνεται στην αφρικανική ζούγκλα. Η ζωή τού επιφυλάσσει καινούριους φίλους και πολλά μαθήματα, όπως ότι η φιλία και η διασκέδαση μπαίνουν πάνω από τα όνειρα ενός αλαζόνα πατέρα με κατακτητικές τάσεις.