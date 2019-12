Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Τα μέλη που απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας ανακοίνωσε το ΕΣΕΤΕΚ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

1. Μανώλης Δερμιτζάκης (Πρόεδρος), Διευθυντής Κέντρου Γονιδιώματος Health 2030 - Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Είναι μέλος των Εκτελεστικών Συμβουλίων του Swiss Personalized Health Network (SPHN) και του Ινστιτούτου Γενετικής και Γονιδιωματικής στη Γενεύη (iGE3), μέλος του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής και είναι επίσης μέλος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στην Ελλάδα. Η έρευνα του επικεντρώνεται στη γενετική βάση των κυτταρικών φαινοτύπων, των πολυπαραγοντικών χαρακτηριστικών και της ιατρικής ακρίβειας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 160 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πολλά από τα οποία σε περιοδικά όπως το Nature, Science και Nature Genetics. Η έρευνά του υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Louis-Jeantet, το Wellcome Trust, το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Juvenile Diabetes Foundation και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Είναι επίσης αποδέκτης επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC). To H-index του είναι 90 και έχει πάνω από 65000 φορές ετεροαναφορές (Google Scholar Sept 2019).

2. Άριστος Δοξιάδης (Αντιπρόεδρος), Εταίρος στο κεφάλαιο επιχειρηματικό συμμετοχών Big Pi Ventures

Ο Α. Δοξιάδης είναι εταίρος στο κεφάλαιο επιχειρηματικό συμμετοχών Big Pi Ventures για νέες επιχειρήσεις τεχνολογίας, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρηματικών συμμετοχών από το 1995, στην Εμπορική Κεφαλαίου, στη Notos Associates και πιο πρόσφατα στο Openfund.

3. Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director & Senior Partner στη Boston Consulting Group (BCG) Athens

O Β. Αντωνιάδης ως στέλεχος της αγοράς έχει εμπειρία από την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική πραγματικότητα. Ήταν πρώτος υπογράφων στην έκθεση της BCG με τίτλο “Greece’s startup ecosystem - A prime opportunity for economic growth”, η οποία αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

4. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ο Ευ. Καρκαλέτσης είναι επικεφαλής της πρωτοποριακής συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πεδίο της ευφυούς ανάλυσης εγγράφων του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” με την Ernst & Young (ΕΥ). Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των ερευνητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η ΕΥ επέλεξε την Ελλάδα για τη δημιουργία ενός μοναδικού Κέντρου Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

5. Νέλλη Κάτσου, Μέλος Δ.Σ. Pharmathen S.A.

Η Ν.Κάτσου είναι μέλος του Δ.Σ. της Pharmathen S.A., εταιρίας που δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο πεδίο της Έρευνας & Ανάπτυξης στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και αποτελεί σήμερα μία από τις δύο κορυφαίες εγχώριες επιχειρήσεις με βάση των αριθμό κατοχύρωσης πατεντών (PCT). Επιπλέον, είναι μέλος της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, του Business Advisory Council του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ICC Hellas.

6. Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Β. Κιντή διδάσκει Φιλοσοφία της Επιστήμης, Ηθική, Φιλοσοφία της Ιστορίας και της Γλώσσας στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι editor in chief στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Studies in the Philosophy of Science, έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και είναι αξιολογήτρια σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

7. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Καθηγητής Αυτόματου Ελέγχου & Ρομποτικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

O Κ. Κυριακόπουλος έχει μακρά εμπειρία στην Έρευνα στο πεδίο του Αυτόματου Ελέγχου και της Ρομποτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αυτόνομα σύστημα. Έχει διατελέσει επιστημονικός Υπεύθυνος, από πλευράς ΕΜΠ, σε 34 έργα χρηματοδοτηθέντα από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους.

8. Ελίζα Κωνοφάγου, Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης - Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υπερήχων και Ελαστικής Απεικόνισης.

Η Ε. Κωνοφάγου είναι Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υπερήχων και Ελαστικής Απεικόνισης. Έχει εκδώσει περισσότερες από 210 δημοσιεύσεις, όπως επίσης και 18 κεφάλαια σε βιβλία, περισσότερες από 480 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και 16 εκδοθείσες πατέντες από τις οποίες μεγάλο μέρους τους έχουν αδειοδοτηθεί στις μεγαλύτερες διεθνείς κατασκευαστικές εταιρίες.

9. Ρούλα Μπαχταλιά, Διευθύντρια και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος EGG - enter•grow•go

Η Ρ. Μπαχταλιά είναι επικεφαλής του προγράμματος EGG - enter•grow•go της τράπεζας Eurobank. Το egg – enter•grow•go είναι ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης (incubation-acceleration), που από το 2013 υποστηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

10. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, ΕΚΕΤΑ

O Ε. Μπεκιάρης είναι Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ερευνητικών Ινστιτούτων στις Μεταφορές (ECTRI) και εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος του “Horizon 2020” στον τομέα των μεταφορών και στην ειδική επιτροπή της Ε.Ε. σχετικά με τα περιβαλλοντικά βιώσιμες και ευφυείς πόλεις.

11. Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής R&D Samsung Electronics στην Ελλάδα, Συνιδρυτής και CEO της εταιρίας Innoetics.

Ο Αιμ. Χαλαμανδάρης προέρχεται από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Είναι Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Innoetics, η οποία αποτελεί ένα ενδεικτικό success story εταιρείας που βασιζόμενη σε μία καλά επεξεργασμένη και τεχνολογικά καινοτόμα ιδέα, ανελίχθηκε γρήγορα αποκτώντας διεθνές κύρος και εξωστρέφεια. Η τεχνολογία σύνθεσης φωνής που ανέπτυξε η Innoetics προσέλκυσε σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον με αποτέλεσμα την εξαγορά της από τη Samsung το καλοκαίρι του 2017.