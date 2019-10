Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεσμεύεται να «παλέψει» για να αποτρέψει τη διάσπαση του Facebook

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είπε πως δεν θα διστάσει να «παλέψει» («you go to the mat and you fight») για να εμποδίσει μια πιθανή διάσπαση του Facebook, όπως προκύπτει από ηχητικά και κείμενα που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα The Verge.

Το ενδεχόμενο μιας διάσπασης του κολοσσού της κοινωνικής δικτύωσης λόγω της μεγάλης δύναμης που έχει αποκτήσει συζητάται εδώ και καιρό, και μεταξύ των υποστηρικτών μιας τέτοιας λύσης φαίνεται να είναι η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που συμμετέχει στην «κούρσα» για την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του 2020.

O ιδρυτής του Facebook μίλησε επίσης για το ανταγωνισμό με το Twitter, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κρυπτονόμισμα Libra. Αργότερα ο ίδιος επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook πως τα κείμενα και τα ηχητικά είναι αυθεντικά, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα «Q&A» όπου εργαζόμενοι τον ρωτούν ό,τι επιθυμούν και ο ίδιος τους απαντά ανοιχτά. «Αν και προοριζόταν να είναι εσωτερικό αντί για δημόσιο, τώρα που είναι εκεί έξω μπορείτε να το δείτε αν σας ενδιαφέρει να δείτε μια αφιλτράριστη έκδοση αυτών που σκέφτομαι και λέω σε εργαζόμενους για μια σειρά θεμάτων όπως η κοινωνική ευθύνη, η διάσπαση των εταιρειών τεχνολογίας, το Libra, τα neural computing interfaces και το να κάνουμε το σωστό μακροπρόθεσμα».

Στην καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε ο Ζάκερμπεργκ παραδέχεται ότι ανησυχεί για μια ενδεχόμενη προσπάθεια διάσπασης της εταιρείας του: «Δεν θέλω να προβώ σε μια μεγάλη αγωγή εναντίον της ίδιας μας της κυβέρνησης...αλλά κοιτάξτε, στο τέλος της ημέρας, εάν κάποιος επιχειρεί να απειλήσει κάτι τόσο υπαρξιακό, πας στο χαλάκι και παλεύεις» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα κάνει λιγότερο πιθανές τις παρεμβάσεις σε εκλογές. Θα τις κάνει πιο πιθανές επειδή οι εταιρείες δεν μπορούν να συντονιστούν και να συνεργαστούν» πρόσθεσε.

Μιλώντας για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, απάντησε για την άρνησή του να εμφανιστεί ενώπιον πολιτικών σε κάποιες χώρες που του το ζήτησαν λέγοντας πως «δεν έχει λογική για μένα να πηγαίνει σε ακροάσεις σε κάθε χώρα που θέλει να με βάλει να εμφανιστώ, και ειλικρινά δεν έχει τη δικαιοδοσία για να το απαιτεί».

Αναφερόμενος στο Twitter είπε χιουμοριστικά πως οι επενδύσεις του Facebook στον κλάδο της ασφάλειας ήταν «μεγαλύτερες από το σύνολο των εσόδων της εταιρείας του». Επίσης, ως προς το Libra, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις και τράπεζες, είπε ότι δοκιμάζεται στην Ινδία, ωστόσο παραδέχτηκε πως είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος για να «απογειωθεί».