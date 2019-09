Συνάντηση Facebook, Google, Microsoft και Twitter με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων το Facebook, η Google, η Microsoft και το Twitter, είχαν συνάντηση την Τετάρτη με τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας των ΗΠΑ για να συζητήσουν θέματα στρατηγικών ασφαλείας εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου 2020.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι εταιρείες ασφαλείας των εταιρειών συναντήθηκαν με εκπροσώπους του FBI, του Γραφείου του Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (Office of the Director of National Intelligence) και του υπουργείου Εθνικής Ασφαλείας στα κεντρικά του Facebook, στο Μένλο Παρκ.

«Σκοπός ήταν να προχωρήσουμε με βάση προηγούμενες συζητήσεις και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία σχετικά με την ασφάλεια των πολιτειακών, ομοσπονδιακών και προεδρικών εκλογών το 2020» δήλωσε ο Ναθάνιελ Γκλάιχερ, επικεφαλής πολιτικής κυβερνοασφαλείας του Facebook.

«Συγκεκριμένα, οι παριστάμενοι συζήτησαν για το πώς η βιομηχανία και η κυβέρνηση θα μπορούσαν να βελτιώσουν το πώς διαμοιραζόμαστε πληροφορίες και να συντονίσουν την ανταπόκρισή μας ως προς τον καλύτερο εντοπισμό και αποτροπή απειλών».

Οι εταιρείες του χώρου της κοινωνικής δικτύωσης δέχονται πιέσεις για να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας τους μετά από αυτό που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών χαρακτήρισαν ως μια εκτεταμένη ρωσική κυβερνοεπιχείρηση άσκησης επιρροής υπέρ του προέδρου Τραμπ το 2016. Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες.

«Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια σε αντίδραση σε μια κοινή απειλή, και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που μας αντιστοιχεί» δήλωσε εκπρόσωπος του Twitter στο Reuters. Η Microsoft και η Google επιβεβαίωσαν επίσης πως παρέστησαν στη συνάντηση.