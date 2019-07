Το άγχος μπορεί να προκαλέσει φωνητικές διαταραχές

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Αν νιώθετε ανησυχία που πρέπει να μιλήσετε μπροστά σε πλήθος ή ξαφνικά νιώθετε σαν να έχετε ένα βάτραχο στο λαιμό σας και δεν βγαίνει σωστά η φωνή σας μην ανησυχείτε, το στρες είναι ο ένοχος λένε οι επιστήμονες.

Μια νέα μελέτη που έγινε από ερευνητές του πανεπιστημίου του Μιζούρι στην Κολούμπια, προσπάθησε να προσδιορίσει ποια είναι η σχέση μεταξύ των διαταραχών άγχους και φωνής, ιδιαίτερα της δυσφωνίας των μυών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η γλωσοφοβία ή ο φόβος της δημόσιας ομιλίας μπορεί να επηρεάσει τον φωνητικό έλεγχο, ο οποίος προκαλεί μια αίσθηση σαν να υπάρχει ένας "βάτραχος στον λαιμό". Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Imaging and Behavior, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα φωνητικά προβλήματα μπορούν να προκληθούν από πολλούς παράγοντες όπως η ενεργοποίηση εγκεφαλικών διαταραχών από το άγχος και όχι απλώς από νευρικότητα.

Η συν-συγγραφέας της μελέτης, Maria Dietrich, αναπληρώτρια καθηγήτρια ομιλίας, γλώσσας και επιστημών της ακοής και ειδικός στις διαταραχές της φωνής επεσήμανε ότι, η θεωρία των χαρακτηριστικών των φωνητικών διαταραχών, η οποία διατυπώθηκε από τον Roy and Bless το 2000, έχει προταθεί για να περιγράψει την πιθανή κλινική σημασία του limbic system και το ρόλο του στην παραγωγή φωνής.

Η ίδια επέκτεινε αυτή τη θεωρία και διαπίστωσε ότι οι ενεργοποιήσεις του εγκεφάλου που προκλήθηκαν από το άγχος μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη φωνητικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της δυσφωνίας έντασης των μυών.

Η δυσφωνία έντασης των μυών (MTD) είναι μια αλλαγή στην αίσθηση ή τον ήχο της φωνής λόγω της υπερβολικής έντασης των μυών γύρω από το λάρυγγα ή το φωνητικό κουτί. Συνήθως, οι ασθενείς με MTD μπορεί να βιώσουν βραχνάδα και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την παραγωγή φωνής. Η ακριβής αιτία της MTD εξακολουθεί να είναι ασαφής, αλλά εντοπίστηκαν πολλοί παράγοντες κινδύνου, όπως η παλινδρόμηση οξέος, οι αλλεργίες, οι ασθένειες, οι ερεθισμοί και η αυξημένη ζήτηση φωνής. Σε ορισμένες περιπτώσεις ευθύνονται το υποκείμενο στρες ή το άγχος.

Για να φθάσουν στα ευρήματα της νέας αυτής μελέτης, οι ερευνητές στρατολόγησαν για να συμμετάσχουν στη μελέτη 13 φωνητικά υγιείς γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε προκαταρκτική εξέταση. Ζητήθηκε από αυτές να προετοιμαστούν για μια ομιλία πέντε λεπτών, αλλά δεν τους ζητήθηκε ποτέ να δώσουν την ομιλία τους. Η αυτοσχέδια ομιλία είχε ως στόχο να αποτελέσει το στρεσογόνο παράγοντα γι’ αυτές.

Αντίθετα, υποβλήθηκαν σε πρωτόκολλο fMRI το οποίο περιελάμβανε μια φωνητική και ψιθυριστή παραγωγή φράσης ζητώντας τους να διαβάσουν προτάσεις, με ή χωρίς έκθεση σε έναν παράγοντα άγχους.

Εκτός από αυτό, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα σάλιου για τη μέτρηση της κορτιζόλης, η οποία αποτελεί σημαντική ορμόνη στο σώμα. Τα δείγματα σάλιου ελήφθησαν πριν δοθεί ο στρεσογόνος παράγοντας και 50 λεπτά μετά. Επίσης, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο προσωπικότητας και κλίμακες αξιολόγησης αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης.

Επίσης, οι ερευνητές έλαβαν MRI σαρώσεις των ασθενών καθ 'όλη τη διάρκεια του πειράματος για να προσδιορίσουν και να απεικονίσουν τις ενεργοποιήσεις του εγκεφάλου και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν την ομιλία, τόσο στα άτομα με έναν στρεσογόνο παράγοντα όσο και στα άτομα χωρίς στρεσογόνους παράγοντες.

Οι ερευνητές βρήκαν διαφορές στις επαγόμενες από το στρες ενεργοποιήσεις του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ομιλία. Οι συμμετέχοντες που έδειξαν αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο τους έδειξαν εγκεφαλική δραστηριότητα που επηρέασε την περιοχή στον εγκέφαλο που ελέγχει τον λάρυγγα ή το φωνητικό κουτί. Έδειξαν επίσης, χαμηλότερη βαθμολογία στην εξωστρέφεια.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι θεωρίες των φωνητικών χαρακτηριστικών σχετίζονται με την προσωπικότητα.

«Αυτοί που είναι πιο εσωστρεφείς είναι πιο πιθανό να έχουν αντιδράσεις άγχους που σχετίζονται με την ομιλία και οι εγκέφαλοί τους καταγράφουν το άγχος που μπορεί να επηρεάσει τον φωνητικό έλεγχο τους» επεσήμανε η Dietrich. Στη συνέχεια έκανε πολλές συστάσεις για όσα άτομα έχουν φόβο δημόσιας ομιλίας για το πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. «Μην ανησυχείτε για το κοινό εάν δεν χαμογελά, αυτό δεν σημαίνει ότι σας κρίνουν» είπε χαρακτηριστικά. Ενθάρρυνε επίσης τα άτομα που κάνουν δημόσιες ομιλίες να παίρνουν μια βαθιά αναπνοή για να αποβάλουν όλη τη νευρικότητα και το άγχος. Τέλος, είπε ότι η αίσθηση νευρικότητας είναι φυσιολογική και μην την αφήνουμε να μας στερήσει τη χαρά της ομιλίας μας.

Η ομάδα των ερευνητών ήταν οι: Dietrich, M., Andreatta, R., Jiang, Y., and Stemple, J. (2019) και το θέμα της έρευνας «Limbic and cortical control of phonation for speech in response to a public speech preparation stressor». Η δημοσίευση έγινε στο «Brain Imaging and Behavior, στο https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11682-019-00102-x και στο https://www.news-medical.net/news/20190725/Stress-may-cause-vocal-disorders.aspx