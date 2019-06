Η Τζένιφερ Λόπεζ ξεκίνησε την περιοδεία της τραγουδώντας με την κόρη της

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξεκίνησε την περιοδεία της «It's My Party: The Live Celebration», η οποία διοργανώνεται με αφορμή και τα επερχόμενα 50ά γενέθλιά της, με συναυλία στο The Forum στο Λος Άντζελες.

Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της Αμερικανίδας τραγουδίστριας ανέβηκε μαζί της στη σκηνή -η 11χρονη κόρη της, Έμι.

Οι δυο τους φορούσαν κόκκινες τουαλέτες και τραγούδησαν το τραγούδι «Limitless» από την ταινία της «Second Act».

Η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να κρύψει την υπερηφάνειά της και κοινοποίησε ένα βίντεο από τη μοναδική στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας το hashtag «#ProudMama».

«Ωστόσο, οι φωνητικές ικανότητες της Έμι δεν αποτελούν έκπληξη. Τον περασμένο μήνα, η Λόπεζ δημοσίευσε ένα βίντεο με την κόρη της που τραγουδούσε στο πιάνο το “If I Ain't Got You” της Αλίσια Κιζ και ακούγεται εξαιρετική», αναφέρει το Page Six.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο iHeartRadio, ο πατέρας της Έμι, o τραγουδιστής Μαρκ Άντονι, είπε ότι θα στηρίξει το πάθος της για τη μουσική, αν είναι κάτι που πραγματικά θέλει να κυνηγήσει.

«Η μουσική ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου μεγαλώνοντας και ελπίζω να γίνει το ίδιο και με την Έμι. Κι αν αυτό είναι αυτό που θέλει να κάνει... καλά, πρέπει να το κάνει γιατί το θέλει, όχι επειδή πρέπει. Όχι για τη φήμη ή τη δημοτικότητα ή για τα likes» είπε.

«Ρώτησα την Έμι “γιατί τραγουδάς;” και μου απάντησε επειδή αισθάνεται καλά. Είναι η καλύτερη απάντηση», τόνισε ο Μαρκ Άντονι.