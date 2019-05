Ένα μετα-hipster καλοκαίρι

Έναν νέο τρόπο για να φορέσει κανείς το printed πουκάμισο, συνδυάζοντάς το με χακί παντελόνι, προτείνει η νέα σεζόν.

Πρόκειται ίσως για ένα λουκ το οποίο στηρίζεται σε δύο διαφορετικά, αν όχι και αντιφατικά στιλ.

IN ICONS WE TRUST

Η ομάδα του In Icons We Trust εξηγεί ποιες είναι οι διαφορές που κάνουν αυτή την εμφάνιση καινούρια.

· Το πουκάμισο έχει μία προϊστορία με χαρακτηριστικά τα γυρισμένα μανίκια μέχρι ψηλά και την ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Με κλειστό γιακά και αυστηρά κουμπωμένα μανίκια, α λα nerd, εκδηλώνει μία άκρως ενδιαφέρουσα πτυχή.

· Το παντελόνι υπόκειται σε παρόμοιες ευτυχείς συνθήκες. Το χακί παντελόνι του σημερινού post είναι ψηλόμεσο, σχεδόν baggy και από μαλακό ύφασμα.

· Προκειμένου να υπάρχει ισορροπία του ένα τέτοιο look, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα αξεσουάρ, τα οποία οφείλουν να είναι ελάχιστα και διακριτικά, όπως ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με λεπτό σκελετό, ή ένα καλό ρολόι με δερμάτινο λουράκι.

· Τα παπούτσια έχουν όπως πάντα τον ρόλο να δένουν τα πάντα σε ένα σωστό και κομψό σύνολο. Αρκεί να είναι τα κατάλληλα, όπως αυτό το ζευγάρι καστόρινα boat shoes.

IN ICONS WE TRUST

Βαμβακερό πουκάμισο και παντελόνι Antony Morato, όλα διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Γυαλιά L.G.R. Διαθέσιμα από το κατάστημα My Hydra Concept Store, Υδρα

Δερμάτινα παπούτσια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95- Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Πηγή: In Icons We Trust

