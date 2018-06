Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Έκρηξη οργής κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Ρόμπερτ Ντε Νίρο χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για να καταγγείλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια απευθείας τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής απονομής των βραβείων Tony, το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ντε Νίρο εμφανίστηκε στη σκηνή του «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης για να παρουσιάσει τον αστέρα της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Ένα πράγμα θα πω. Να πάει να γ*** ο Τραμπ», είπε ο Ντε Νίρο χωρίς δισταγμό. Στο κοινό βρίσκονταν ηθοποιοί του θεάτρου, σκηνοθέτες και παραγωγοί, οι οποίοι σηκώθηκαν και χειροκρότησαν τον Ντε Νίρο.

Χωρίς να συνεχίσει τη σκληρή κριτική του, ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης παρουσίασε τον Σπρίνγκστιν.

«Μπρους, μπορείς να ξεσηκώσεις τα πλήθη όσο κανένας άλλος. Και το πιο σημαντικό, σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς, ξεσηκώνεις τους ψηφοφόρους, πάντα μαχόμενος -όπως εσύ περιγράφεις με τα δικά σου λόγια- για την αλήθεια, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην κυβέρνηση. Πόσο ανάγκη τα έχουμε αυτά τώρα!».

Το δίκτυο CBS μετέδωσε τα σχόλια του Ντε Νίρο σε εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

Ωστόσο, οι πρώτοι που άκουσαν τα σκληρά λόγια του ηθοποιού ήταν το κοινό και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την τελετή βράβευσης των καλύτερων ερμηνευτών του Broadway, με αποτέλεσμα τα σχόλια του ηθοποιού να κάνουν τον γύρο του Twitter.

«Τα σχόλια του κ. Ντε Νίρο ήταν εκτός προγράμματος και αναπάντεχα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το CBS. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Ο Ντε Νίρο είναι φιλελεύθερος και τον τελευταίο καιρό κλιμακώνει τις φραστικές επιθέσεις εναντίον του ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπου παρίσταται.

Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες



Καλύτερο έργο

«Harry Potter and the Cursed Child»



Καλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε παράσταση

Andrew Garfield, «Angels in America»

Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε παράσταση

Glenda Jackson, «Three Tall Women»



Καλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε μιούζικαλ

Tony Shalhoub, «The Band’s Visit»



Καλύτερος Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε μιούζικαλ

Katrina Lenk, «The Band’s Visit»



Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε παράσταση

Nathan Lane, «Angels in America»



Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε παράσταση

Laurie Metcalf, «Three Tall Women»



Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε μιούζικαλ

Ariel Stachel, «The Band’s Visit»



Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε μιούζικαλ

Lindsay Mendez, «Carousel»



Καλύτερη σκηνοθεσία παράστασης

John Tiffany, «Harry Potter and the Cursed Child»



Καλύτερη σκηνοθεσία μιούζικαλ

David Cromer, «The Band’s Visit»