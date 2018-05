Hyundai: Επειδή ο τολμών νικά...

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιάννη Κανουπάκη

Πριν από λίγα χρόνια, ποιος θα το φανταζόταν άραγε; H Ηyundai αποτελεί παράδειγμα ταχύτατα εξελισσόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας, όσον αφορά την ποιότητα, την αξιοπιστία, ακόμη και το σχεδιασμό, αφού έχει αφήσει πίσω πλέον την αισθητική της Άπω Ανατολής, αποκτώντας διεθνή χαρακτηριστικά. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι, αφού κατάφερε να προσδώσει περισσότερο ευρωπαϊκό στιλ στο best seller της, το i30 όπως αυτό προέκυψε στην τελευταία μορφή του, το προίκισε επιπλέον με μια γνήσια αγωνιστική έκδοση Ν, την οποία θα ζήλευαν ίσως άλλοι κατασκευαστές με πολλές δεκαετίες εμπλοκής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό - η Hyundai έχει παρουσία στο WRC μόλις 4 χρόνια(!).

To «GTI» της... ταραγμένης χερσονήσου, όπως μας λένε οι ιθύνοντες της εταιρείας, γεννήθηκε στο Namyang της N. Κορέας και ολοκληρώθηκε στη πίστα Nurburgring της Γερμανίας. Το «N» (που εμπνέεται από το σχήμα ενός σικέιν αγωνιστικού περάσματος) χαρίζει στο λογότυπο i30 την προστιθέμενη αξία που απαιτείται για να προσφέρει μέγιστη οδηγική απόλαυση στην καθημερινότητα, τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα. Αρμοδίως, τονίζεται πως γνώμονας δεν ήταν οι επιδόσεις σε RPM (Rounds Per Minute - στροφές ανά λεπτό) αλλά σε BPM (driver heart-Beats Per Minute, ήτοι… παλμοί καρδιάς ανά λεπτό). Σε αυτό συντελούν, όντως, όλα όσα χαρακτηρίζουν το εκρηκτικό νέο μοντέλο:

*** Υψηλή ισχύς: ο 4-κύλινδρος T-GDI turbo κινητήρας 2.0-λίτρων αποδίδει μέχρι 275 ίππους (προσφέρεται και με 250) και ροπή 353 Nm με υψηλή απόκριση και γραμμική ισχύ εξόδου.

*** Τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων: Electronic Limited Slip Differential, Electronic Controlled Suspension, Rev Matching, Launch Control, ελαστικά High-Performance, lap timer και άλλα.

Το 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο μεταδίδει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 250 χλμ/ώρα, ενώ η επιτάχυνση από 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί 6,4 δευτ. και 6 δευτ. στην έκδοση Performance Package. Το στήσιμο του αυτοκινήτου είναι εξαιρετικό, όπως διαπιστώσαμε, πρόσφατα, σε πρώτη επαφή με την «γρήγορη» έκδοση, στη γνώριμη πίστα των Μεγάρων. Το τρέχεις όπως θέλεις, νιώθεις την αδρεναλίνη να ανεβαίνει, ακούς τον «σωστό» ήχο, στρίβεις με σιγουριά και φωνάζεις «μπράβο» χωρίς… περιστροφές! Στη χώρα μας η τιμολογιακή εκκίνηση γίνεται (μέχρι τέλος του 2018) με την έκδοση των 250 ίππους από τα 26.990 ευρώ, ενώ, η ισχυρότερη των 275 ίππων απαιτεί 28.750 ευρώ.