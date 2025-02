Ο Μέσι έδωσε τη νίκη στο Μαϊάμι στους -15°C

Το απόγευμα της Τετάρτης (ώρες ΗΠΑ), στο παγωμένο Children’s Mercy Park με τη θερμοκρασία κάτω από τους -15 βαθμούς, η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε 1-0 στο γήπεδο της Κάνσας Σίτι, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League της CONCACAF, παίρνοντας προβάδισμα για πρόκριση στους «16».

Μοναδικός σκόρερ του αγώνα, στο 56ο λεπτό, ο αναπόφευκτος Λιονέλ Μέσι, δημιουργός ενός ωραίου συνδυασμού ελέγχου με το στήθος και διαγώνιο σουτ με το δεξί (!) πόδι, μετά από μακρινή πάσα του Σέρχιο Μπουσκέτς.

This angle of Lionel Messi’s goal on his weaker foot. pic.twitter.com/Af4nlDWtKV

— Stop That Messi (@stopthatmessiii) February 20, 2025