Κορυφαίος προπονητής στο Basketball Champions League ο Σπανούλης

Οι διακρίσεις του ως αθλητής ήταν αναρίθμητες, αλλά τώρα ξεκίνησαν και οι προπονητικές: ο Βασίλης Σπανούλης αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής για την περίοδο 2023-24 στο Basketball Champions League, κερδίζοντας την πρώτη αναγνώριση στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον μόλις δεύτερο χρόνο του στους πάγκους.

Vassilis Spanoulis named #BasketballCL coach of the year amd takes his award from legendary Bozidar Maljkovic pic.twitter.com/JC0b1XgG2f

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 27, 2024