«Ένα – δύο» η Red Bull στο Βέλγιο με νίκη Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν πέτυχε την όγδοη συνεχή νίκη, με τηνRed Bull να κάνει το «ένα-δύο» στο βελγικό Γκραν Πρι, καθώς δεύτερος ήταν ο Σέρχιο Πέρες.

Η 13η συνεχής νίκη της Red Bull (μαζί με την περυσινή στον τελευταίο αγώνα της περιόδου) έφερε την ομάδα του παγκόσμιου πρωταθλητή πρώτη στην 73χρονη ιστορία του αθλήματος που κέρδισε τους πρώτους 12 αγώνες μιας σεζόν, έναν περισσότερο από ό,τι κατάφερε η McLaren το 1988 με τους Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ.

Ο Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε έκτος μετά από ποινή πέντε θέσεων, επέκτεινε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα έναντι του Πέρες στους 125 βαθμούς, αφού πήρε την καρό σημαία 22,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μεξικανό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ξεκίνησε στην pole για τη Ferrari, ολοκλήρωσε το βάθρο, με τον Λιούις Χάμιλτον τέταρτο αλλά έχοντας εξασφαλίσει τον ταχύτερο γύρο για τη Mercedes.

Ο Φερστάπεν οδεύει προς έναν τρίτο τίτλο και η μόνη πραγματική αμφιβολία είναι σε ποιο σημείο της σεζόν θα μπορούσε να τον σφραγίσει.

Η βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα στο Σπα:

Η βαθμολογία των οδηγών

