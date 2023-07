Κάρλος Αλκαράθ: Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς του τένις

«Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς». Το βασίλειο του τένις έχει νέο αρχηγό και είναι μόλις 20 ετών. Ο Κάρλος Αλκαράθ ανάγκασε τον Σέρβο πρωταθλητή, Νόβακ Τζόκοβιτς, σε έναν αγώνα – θρίλερ στον τελικό του Γουίμπλετον να υποκλιθεί στο…μέλλον. Επικράτησε με 3-2 σετ και κατέκτησε έτσι το δεύτερο Γκραν Σλαμ, ύστερα από εκείνο του US Open το 2022.

A new name. A new reign. @carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen’s Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023