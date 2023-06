EURO 2024: Αποστολή στο Παρίσι για την Εθνική ομάδα

Η νίκη απέναντι στην Ιρλανδία, που ήταν και το μοναδικό ζητούμενο, ήρθε. Το πλάνο εκτελέστηκε άριστα, οι βαθμοί μπήκαν στο σακούλι της πρόκρισης και η στατιστική του Β΄ προκριματικού ομίλου για το EURO 2024 γράφει, πρώτη η Γαλλία με 9 βαθμούς σε τρία παιχνίδια και δεύτερη η Ελλάδα με 6 σε δύο.

Απόψε όμως (19/6, 21:45) η πρόκληση θα είναι πολύ μεγαλύτερη για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που θα αντιμετωπίσει τους Μπλε του Ντιντιέ Ντεσάν στο «Σταντ ντε Φρανς» (Παρίσι) στο ντέρμπι κορυφής του γκρουπ, ψάχνοντας την υπέρβαση απέναντι στην πρόσφατη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, για την 4η αγωνιστική.

Για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι ένα τεστ αλήθειας και αποδείξεων, καθώς αποτελεί το παιχνίδι με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας επί ημερών Γκουστάβο Πογέτ στον πάγκο του. Η ελληνική ομάδα θα παίξει χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος, αφού και άριστη ψυχολογία διαθέτει και ουδείς μπορεί να την ψέξει αν δεν τα καταφέρει στην έδρα της Εθνικής ομάδας Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη.

Last training of the season ⚪️ #lasttraining #ethnikiomada #nationalteam https://t.co/EggKKMX2Fu

