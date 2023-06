Η Τότεναμ ανακοίνωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος θα είναι ο προπονητής των Λονδρέζων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και προέρχεται από ένα εντυπωσιακό «τρεμπλ» στη Σκοτία με την Σέλτικ.

Μετά από μια απογοητευτική σεζόν και μια θλιβερή 8η θέση στην Premier League, η Τότεναμ αποφάσισε να μην κρατήσει τον Ράιαν Μέισον, υπηρεσιακό μετά την απόλυση του Αντόνιο Κόντε και στη συνέχεια του Κρίστιαν Στελίνι.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract

