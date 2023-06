Η Παρί επισημοποίησε το αντίο του Μέσι

Ο αποψινός αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν με την Κλερμόν θα είναι και επισήμως ο τελευταίος του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της πρωταθλήτριας Γαλλίας.

Η ομάδα του Νάσερ Αλ Κελαϊφί ανακοίνωσε την αποχώρηση του «ψύλλου», ο οποίος είχε κάνει το ίδιο λίγο νωρίτερα λέγοντας το «αντίο» στους πρωτευουσιάνους.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από δύο σεζόν στη γαλλική πρωτεύουσα, η περιπέτεια του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν θα φτάσει στο τέλος της σεζόν 2022-2023. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον επτά φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος κατέκτησε επίσης ένα Trophee des Champions και δύο τίτλους της Ligue 1 με το Les Rouge et Bleu.

Στις 29 Αυγούστου 2021, στη Ρεμς, έκανε το μεγάλο ντεμπούτο στο γαλλικό ποδόσφαιρο. 74 συμμετοχές αργότερα, ο Αργεντινός άσος άφησε το σημάδι του στη Γαλλία και στην Ευρώπη με το ταλέντο του, σημειώνοντας 32 γκολ – το πρώτο από τα οποία ήρθε κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο UEFA Champions League στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 – καθώς και σημείωσε 35 ασίστ.

Έχοντας στεφθεί πρωταθλητής γαλλικού πρωταθλήματος την πρώτη του χρονιά στην πρωτεύουσα, πήρε επίσης το διάσημο βραβείο της Χρυσής Μπάλας του France Football κατά τη διάρκεια της ίδιας σεζόν – το έβδομο μιας τεράστιας καριέρας.

Νικητής του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στο Κατάρ, ο αρχηγός της Αργεντινής έλαμψε επίσης για την Παρί Σεν Ζερμέν σε όλη τη σεζόν 2022-23. Πέρα από τα 16 γκολ του σε 31 αγώνες της Ligue 1, είναι ο κορυφαίος παίκτης με τις περισσότερες ασίστ του πρωταθλήματος, 16 στο σύνολο».

Από την πλευρά του, ο -κατά πολλούς- κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος είχε δηλώσει «χαρούμενος που μπόρεσα να εκπροσωπήσω την Παρί Σεν Ζερμέν. Ευχαριστήθηκα πραγματικά να παίζω σε αυτήν την ομάδα και με τόσο καλούς παίκτες. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την υπέροχη εμπειρία στο Παρίσι».

Στα δύο χρόνια παρουσίας του στην Πόλη του Φωτός ο Μέσι κατέγραψε 74 εμφανίσεις με την Παρί, σκοράροντας 32 γκολ, μοιράζοντας 35 ασίστ και πανηγυρίζοντας τρεις τίτλους μαζί της.

“Thanks to the club, the city of Paris and its residents for these two years and I wish them the best in the future”. #PSG

Lionel Messi says goodbye to Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/7sk8k31ZQh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2023