Κανένα πρόβλημα με Μπόργκες ο Τσιτσιπάς

Μόλις τέσσερα λεπτά χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Grand Stand Arena για να προκριθεί στον 3ο γύρο του Masters της Ρώμης, απέναντι στον Πορτογάλο Νούνο Μπόργκες.

Ο αγώνας τους στην ιταλική πρωτεύουσα είχε διακοπεί χθες (13/5) λόγω βροχής, με τον «Στεφ» να προηγείται στο σημείο της διακοπής με 1-0 σετ (6-3) και με 4-3 games στο δεύτερο, έχοντας κάνει break).

Shortest day at the office ever? 🤔@steftsitsipas finishes his match with Nuno Borges by winning the final 2 games! #IBI23 pic.twitter.com/lzIzm2dLxC

— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2023