Νίκη πρόκρισης η ΑΕΚ στο «Μπομπλάν»

Με σπουδαία νίκη έφυγε από τη Γαλλία η ΑΕΚ απέναντι στη Λιμόζ, της οποίας επιβλήθηκε με 69-63 για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League κι έκανε μεγάλο βήμα προς την πρόκριση, ανεβάζοντας το ρεκόρ της σε 3-1.

Ce soir le Limoges CSP et l’AEK se sont battus sur le parquet… et en tribune ! Merci aux supporters pour cette ambiance de folie qui nous rappelle les plus grandes heures de Beaublanc et bon retour aux supporters athéniens qui ont fait le déplacement 💚💛 pic.twitter.com/PpVdNTjJ27 — Limoges CSP (@limogescsp) March 7, 2023

Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν εξαιρετικά και πήραν από νωρίς προβάδισμα με διψήφια διαφορά (17-7). Οι γηπεδούχοι «Λιμουζό» ισορρόπησαν στην συνέχεια, επανάκαμψαν και στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 33-31.

🗡 The man of the second half 𝙨𝙚𝙖𝙡𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙖𝙡 in 🇫🇷! @brynton_lemar sends @aekbcgr and their traveling fans back to Athens with a 3-1 record ✈️#BasketballCL pic.twitter.com/GJKTwhQzil — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 7, 2023

Στο δεύτερο μέρος ο αγώνας συνεχίστηκε αμφίρροπος, αλλά με τον Λεμάρ να δίνει λύσεις στην επίθεση η Ένωση πέρασε με 63-54 στο 35΄ κι έβαλε το «νερό στο αυλάκι».

Ο Λεμάρ πέτυχε 16 πόντους, όσους και ο Στρέλνικες που ήταν οι δύο κορυφαίοι της «Βασίλισσας». Πολύ καλός επίσης και ο Οριόλα, τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.