O «Βασιλιάς» Λεμπρόν έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA

Βρισκόταν 36 πόντους μακριά από μια κορυφή που έμεινε απάτητη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και είχε το όνομα του θρυλικού Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν αποφασισμένος να μην περιμένει άλλο.

Φαινόταν από τον τρόπο που έπαιξε το παιχνίδι με τους Οκλαχόμα, φαινόταν από την συζήτηση με τα παιδιά του πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ήθελε να ανέβει στο θρόνο, στη κορυφή της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερς όλων των εποχών στο NBA σε αυτό το ματς, μπροστά στο κοινό των Λέικερς. Μετά τους είκοσι πόντους στα δύο πρώτα δωδεκάλεπτα, ήθελε ακόμη 16.

Όλο το γήπεδο μετρούσε αντίστροφα και 10.9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου το ρεκόρ έγινε! Με ένα σουτ(fade away) σήμα κατατεθέν του Λεμπρόν. Το κοντέρ εκείνη την στιγμή έγραψε 38.388 πόντοι και ο Τζέιμς μόλις είχε προσπεράσει τον Τζαμπάρ. Σήκωσε τις γροθιές του, το παιχνίδι σταμάτησε και ο Τζαμπάρ πάτησε το παρκέ για να τον συγχαρεί, όπως και τα παιδιά του, μέσα σε αποθέωση.

Bronny and Bryce react to LeBron breaking the all-time NBA scoring record ❤️ #ScoringKing pic.twitter.com/JSGvepCxvr

Ο «Βασιλιάς» πήρε το μικρόφωνο και συγκινημένος ευχαρίστησε τους πάντες και δήλωσε έτοιμος να παίξει για λίγα χρόνια ακόμη. Εξάλλου, τον περιμένει ακόμη μία κορυφή. Να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που θα καταφέρει να σκοράρει πάνω από 40.000 πόντους!

"I know I can play a couple more years… it's all about my mind."

LeBron on adding to his all-time NBA scoring record.#ScoringKing pic.twitter.com/ZBfUZJsOa2

— NBA (@NBA) February 8, 2023