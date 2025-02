Νέα «πρόκληση» από την Τουρκία – «Ανοιχτά» της Κρήτης τουρκική κορβέτα μετά από ελληνική Navtex

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκική κορβέτα επιβλέπει διακριτικά τις εργασίες που διενεργούνται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου από το ιταλικό ερευνητικό «NG WORKER», έπειτα από ελληνική Navtex της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η τουρκική κορβέτα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πλέει σε διεθνή ύδατα περίπου 20 νμ από το σημείο, ενώ το «NG WORKER» πλέει σε διεθνή ύδατα (6,5 – 7 νμ).

Επιπλέον, στο σημείο βρίσκεται πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

ZCZC HA16 101910 UTC FEB 25 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 106/25 NORTH CRETAN SEA SEA SURVEY FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION WILL BE CARRIED OUT BY VESSEL ‘NG WORKER’ FROM 110700 UTC UNTIL 130700 UTC FEB 25 IN THE AREA BOUNDED BY: 35-29.29N 025-22.99E 35-28.84N 025-23.28E 35-25.11N 025-59.77E 35-24.33N 025-59.46E WIDE BERTH REQUESTED 1 NM CANCEL THIS MSG 130800 UTC FEB 25

Πηγές τουρκικού ΥΠΑΜ

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση της Άγκυρας έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης παρουσία της στην περιοχή, υπενθυμίζοντας την αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να αναφέρουν ότι «Στις περιοχές όπου έχουμε δικαιώματα και συμφέροντα, όπως κάναμε στο παρελθόν, έτσι και σήμερα αλλά και στο μέλλον, θα προβούμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις στις δραστηριότητες που επιχειρεί να διεξάγει η Ελλάδα με τετελεσμένο τρόπο» και πρόσθεταν ότι «σε τέτοια περίπτωση τα ελληνικά σκάφη προειδοποιούνται μέσω ασυρμάτου».

