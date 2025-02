ΑΡ: Λίγοι γενναίοι τουρίστες παραμένουν στη Σαντορίνη

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, πολλοί από τους τουρίστες προέρχονται από ασιατικές χώρες. Τους χαρακτηρίζει, δε, γενναίους στον τίτλο του, επισημαίνοντας πως απολαμβάνουν το άδειο από κόσμο νησί.

Ο Τζόζεφ Λιου από την πόλη Κουανγκτσόου της νότιας Κίνας ανέφερε σύμφωνα με το ΑΡ ότι ήθελε να επισκεφτεί τη Σαντορίνη εδώ και χρόνια, αφότου είδε εικόνες της σε ένα ντοκιμαντέρ.

«Αυτό το μέρος είναι καταπληκτικό, πραγματικά όμορφο» σημείωσε και πρόσθεσε ότι ο αρχηγός της ομάδας, είχε προειδοποιήσει για τους σεισμούς πριν την άφιξή τους στη Σαντορίνη. «Οπότε δεν ήταν έκπληξη» συμπλήρωσε.

As quakes rattle Greek islands, a few brave tourists enjoy having Santorini to themselves https://t.co/JfbRNRGqYB

— The Associated Press (@AP) February 4, 2025