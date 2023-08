Κομισιόν για πυρκαγιές: Πάνω από 350 πυροσβέστες και 12 αεροσκάφη εστάλησαν στην Ελλάδα

Με 12 αεροσκάφη, 50 οχήματα και πάνω από 350 πυροσβέστες συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπάλας Ουζβάρι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

While the summer season ☀️ is slowly coming to an end, wildfires continue to rage across the continent

➡️A dozen aircraft ✈️

➡️Over 350 firefighters ‍

➡️More than 50 vehicles …

…mobilised by @EU_Commission are helping to battle the flames across Greece pic.twitter.com/fykVW33xoZ

— Balazs Ujvari (@balazs_iravju) August 28, 2023