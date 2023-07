Πυρκαγιές: «Πύρινη νύχτα» σε τρία μέτωπα

Μάχη σε διπλό μέτωπο, έχουν να δώσουν αυτήν τη νύχτα με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αφενός να περιορίσουν τα τρία πύρινα μέτωπα – Ανατολική Αττική, στην Σαρωνίδα που είναι η εξέλιξη της φωτιάς στον Κουβαρά, Λουτράκι και Δερβενοχώρια,- αλλά και να τιθασεύσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, την ίδια ώρα που οι άνεμοι εξαπλώνουν με τρομακτική ταχύτητα τον πύρινο εφιάλτη σε έκταση χιλιομέτρων.

Χαρακτηριστικό της έντασης της φωτιάς είναι ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Νέο Κουβαρά Αττικής, κάλυψε 12 χιλιόμετρα μέσα σε 2 ώρες σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ιωάννη Αρτοποιό.

Μεγάλη ανησυχία υπάρχει για τα Δερβενοχώρια, όπου καίγεται δύσβατο δάσος, γεγονός που επιτρέπει στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί εύκολα. Το ζητούμενο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που ενισχύονται είναι να μην περάσουν οι φλόγες στην Πάρνηθα.

«Το πιο σοβαρό μέτωπο είναι αυτό που κινείται στα Δερβενοχώρια. Είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά γιατί έχει πολύ μεγάλη άκαυστη ύλη και πολύ συμπαγές πυκνό δάσος. Η πυρκαγιά είναι σε μία χαράδρα. Προσπαθούμε να την κρατήσουμε εκεί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός και προσέθεσε ότι με το πρώτο φως της ημέρας θα κάνουν ρίψεις τα εναέρια μέσα.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα μέσω του 112, τα μεσάνυχτα το οποίο προειδοποιούσε για την δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Δερβενοχωρίων Βοιωτίας πλησίον του καναλιού Μόρνου,καλώντας τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Αναφορικά με την Ανατολική Αττική, αυτό που προβληματίζει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι οι αναζωπυρώσεις. «Παλεύουμε με τις αναζωπυρώσεις. Έχει καταλαγιάσει το μέτωπο. Τα κυριότερα θέματα είναι στο Πέτα, στην Σαρωνίδα», ανέφερε ο κ. Αρτοποιός.

Σχετικά με την πυρκαγιά στην Καλλιθέα Λουτρακίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, υπάρχει ενεργό μέτωπο ακριβώς πάνω από την Εθνική Οδό ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής την έχουν περιορίσει εκεί και όλο το βράδυ θα επιχειρούν.

Λόγω της τραγικής κατάστασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφει νωρίτερα από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι πρώτο μέλημα, πάντα, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η καταγραφή των ζημιών θα γίνει άμεσα.

Huge wildfires in #Greece. This is the fire south of Kalyvii Thorikou 👀😱

Via: @savvaskarma #φωτια #πυρκαγια#φωτιά #Λουτρακι #Loutraki #Isthmus #wildfire #ClimateActionNow #ClimateCrisis pic.twitter.com/ZOkuWnPLf3

— Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) July 17, 2023