Ινδία: Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα- Τουλάχιστον 261 οι νεκροί

Το πλέον φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, εδώ και είκοσι χρόνια, στην Ινδία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 261 ανθρώπων, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Indian Railways. Περισσότεροι από 650 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα Ινδός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων AFP έκανε λόγο για 288 νεκρούς.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρία τρένα. Δύο επιβατικά που κινούνταν στις γραμμές και μία εμπορική αμαξοστοιχία που ήταν σταθμευμένη στο σημείο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τους Times of India, η τραγωδία συνέβη το βράδυ της Παρασκευής όταν εκτροχιάστηκαν τα βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας κοντά στο Μπαλασόρ, στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας. Τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν έπεσαν σε παράπλευρη γραμμή, στην οποία κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση ένα άλλο τρένο-εξπρές, με αποτέλεσμα να τα χτυπήσει προκαλώντας τη σύκρουσή τους με το ακινητοποιημένο εμπορικό τρένο.

#WATCH | Aerial visuals from ANI’s drone camera show the extent of damage at the spot of the #BalasoreTrainAccident in Odisha. pic.twitter.com/8rf5E6qbQV

— ANI (@ANI) June 3, 2023