Ινδία: Πάνω από 280 οι νεκροί από σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον 288 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 900 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων χθες στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Περισσότερα από 200 ασθενοφόρα έχουν σταλεί στο σημείο στην περιοχή. Η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων.

More than 200 people were killed when two passenger trains collided in Odisha, making it India’s deadliest rail accident in over a decade https://t.co/Y6SqouJ1ip pic.twitter.com/qKOnTkqJGm

— Reuters (@Reuters) June 3, 2023