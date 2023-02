Το αποχαιρετιστήριο tweet του Άντονι Μπλίνκεν

Αναχώρησε το απόγευμα από την Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του σε Γερμανία, Τουρκία και Ελλάδα. «Αναχωρώ από την Αθήνα έπειτα από μια παραγωγική ημέρα συναντήσεων, την κοπή της κορδέλας για το νέο κατασκευαστικό έργο της πρεσβείας και έναν ακόμη επιτυχημένο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας» έγραψε ο Άντονι Μπλίνκεν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Στην ίδια ανάρτηση, ευχαριστεί τους Έλληνες οικοδοσπότες και την ομάδα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για την «επιτυχημένη επίσκεψη».

Departing Athens after a productive day of meetings, a ribbon cutting for the Embassy’s new construction project, and another successful round of the U.S.-Greece Strategic Dialogue. Grateful to my Greek hosts and @USEmbassyAthens team for a successful visit. pic.twitter.com/L2jw58RHGt

