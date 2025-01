Μιχάλης Χουρδάκης: Προσχωρεί στο Κίνημα Δημοκρατίας και αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου

Στο Κίνημα Δημοκρατίας προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που ο Μιχάλης έρχεται στην ομάδα. Ανανεωνόμαστε, χτίζουμε. Είμαστε πολυσυλλεκτικοί» δήλωσε ο κ. Κασσελάκης στην ΕΡΤ.

Όπως γνωστοποίησε, ο κ. Χουρδάκης θα αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοινώνει την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή και καθηγητή ΑΠΘ Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει και χρέη Εκπροσώπου Τύπου» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το κόμμα. «Η ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας θα ενισχύσει τις πολιτικές μας θέσεις και θα συμβάλλει στην προώθηση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διαφάνειας στη διοίκηση. Με την ανάληψη των καθηκόντων του Εκπροσώπου Τύπου, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης θα ενδυναμώσει τη φωνή του Κινήματος, προβάλλοντας τις θέσεις μας με σαφήνεια και αποφασιστικότητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να σχεδιάσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο» προστίθεται.

Σύντομο βιογραφικό του Μιχάλη Χουρδάκη

Ο Καθηγητής Χουρδάκης είναι βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο του 2023. Τον Οκτώβριο του 2023 είχε τεθεί εκτός της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας με την οποία είχε εκλεγεί. Έχει ψηφιστεί ως εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Όπως σημειώνει το Κίνημα Δημοκρατίας, «στη σύντομη κοινοβουλευτική του θητεία έχει παράγει σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο, με σχεδόν 100 ατομικές ερωτήσεις, 25 επίκαιρες ερωτήσεις, 15 ΑΚΕ, ενώ είναι ο μοναδικός βουλευτής σε αυτή τη θητεία που έχει ατομικά καταθέσει επίκαιρη επερώτηση και προτάσεις νόμου/τροπολογίες».

Ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στην Επιστήμη Διαιτολογίας και Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (MSc Δημόσιας Υγείας). Επίσης, έχει εργαστεί ως Επιμελητής στο Division of Metabolic and Nutritional Medicine του Dr. von Hauner Children’s Hospital στη Μόναχο και είναι Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Έχει τιμηθεί με περισσότερα από 30 βραβεία αριστείας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας για το πολυσχιδές έργο του, κάτι που τον καθιστά τον πλέον βραβευμένο.

Στο πλαίσιο της ιατρικής του δραστηριότητας, ο Καθηγητής Χουρδάκης έχει συμβάλει στην ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας” και συνδιευθύνει το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας “WHO Collaborating Center for Quality of Life and Wellbeing”.

