«ΗΝΙΟΧΟΣ 2024»: Εκτός της άσκησης της Πολεμικής Αεροπορίας το Ισραήλ

Χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία, ίσως και από τις πιο σημαντικές ασκήσεις της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η «ΗΝΙΟΧΟΣ 2024», η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο με την συμμετοχή πολλών ξένων χωρών.

Την ώρα που η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς μετρά περίπου 164 ημέρες σε μια καταστροφική σύγκρουση και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, να «φλερτάρει» με χερσαία επίθεση στη Ράφα, φαίνεται πως η ισραηλινή πολεμική μηχανή δεν επιθυμεί να διαθέσει δυνάμεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Παρόλη τη στήριξη στο Ισραήλ για το δικαίωμα του στην άμυνα η απουσία του Ισραήλ από την άσκηση της ΠΑ «ΗΝΙΟΧΟΣ 2024» ίσως – κατ΄ ορισμένους- υποδηλώνει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση που κρατά η Ελλάδα απέναντί του, το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές στην «Ν», δεν υφίσταται ζήτημα δυσαρέσκειας και πως η απουσία οφείλεται στις επιχειρησιακές προτεραιότητες της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Από την άλλη πλευρά, η πολεμική σύγκρουση μπορεί να μην επιτρέπει περισπασμούς με συμμετοχή σε ασκήσεις αλλά ταυτόχρονα ίσως οι συμμετέχοντες δεν «θα αισθάνονταν άνετα» να συμμετέχουν σε ασκήσεις με χώρες όπως για παράδειγμα το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ή και αντίστροφα.

Ηνίοχος 2024

Το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων Ικάρων αλλά και η ικανότητα της ΠΑ να οργανώνει και να διεξάγει τέτοιες ασκήσεις, σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθιστούν την άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2024» ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, ικανή να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και μια ξεχωριστή εμπειρία συμμετοχής.

Στη φετινή άσκηση εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής πολλά κράτη, κάτι που υποδεικνύει την βαρύτητα και τη σημασία άσκησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2024» η ΠΑ συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των νεοαποκτηθέντων αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Επίσης, συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Στην άσκηση πρόκειται να συμμετάσχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από τις κάτωθι συμμαχικές και φίλιες Χώρες:

Βρετανία με αεροσκάφη Eurofighter.

Γαλλία με αεροσκάφη Rafale και Ε-3F

ΗΠΑ με αεροσκάφη F-16 και μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη MQ-9

Ισπανία με αεροσκάφη EF-18

Κατάρ με αεροσκάφη Rafale

Κύπρος με ελικόπτερο AW-139

Μαυροβούνιο με ελικόπτερο B-414

Ρουμανία με αεροσκάφη F-16

Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη Eurofighter

Επιπρόσθετα, η Αυστρία και η Πορτογαλία θα συμμετέχουν στην άσκηση με προσωπικό Πληροφοριών και Ειδικές δυνάμεις, ενώ η Γερμανία θα αποστείλει ομάδα παρατηρητών.

H άσκηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις

Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης: 01 – 07 Απριλίου 2024

Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης: 08 – 18 Απριλίου 2024

Φάση 3: Φάση Αναδίπλωσης: 19 – 21 Απριλίου 2024

Ο σκοπός της άσκησης

Τέλος, αναφορικά με τις αποστολές της άσκησης προκειμένου να επιτευχθεί ο Αντικειμενικός Σκοπός της Άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), όπως:

Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA)

Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA)

Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations

Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων Επ’ Ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE)

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR)

Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets

Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA)

Σημειώνεται πως στην άσκηση «Ηνίοχος 2024» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.