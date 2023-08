Στέφανος Κασσελάκης: Οι σπουδές στη φημισμένη Wharton School και η Goldman Sachs

Στην Ελλάδα η σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, από την οποία αποφοίτησε ο Στέφανος Κασσελάκης, δεν είναι ίσως εξίσου γνωστή με το Harvard, το Columbia ή το Princeton. Αλλά κάθε άλλο παρά τυχαία σχολή είναι και η είσοδος σε αυτή δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Στο πεδίο των χρηματοοικονομικών το πτυχίο της θεωρείται το δεύτερο πιο ισχυρό παγκοσμίως, ύστερα από εκείνο του Stanford.

H αξία της Wharton School

«Για περισσότερα από 135 χρόνια, η Wharton School, είναι το μέρος, όπου οραματιστές, επενδυτές και πρωτοπόροι κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Αφoσιωμένη στην παγκόσμια ανάγκη για νέες ιδέες και βαθύτερη ανάλυση των πραγμάτων στον κόσμο του επιχειρείν, η Σχολή εμπνέει την επόμενη γενιά των ηγετών που κάνουν τη διαφορά», διαβάζουμε στους Financial Times, που δημοσιεύουν κάθε χρόνο τη λίστα με τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα για οικονομικές σπουδές στον πλανήτη. Αυτό στο οποίο υπερέχει είναι οι γνώσεις που προσφέρει στα τεχνικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής ((quants/programming skills).

Για να αντιληφθεί κανείς καλύτερα για τι ακριβώς μιλάμε, να πούμε ότι στους αποφοίτους της περιλαμβάνονται ο οραματιστής επιχειρηματίας και πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Γουόρεν Μπάφετ (γνωστός και ως προφήτης της Όμαχα για τις διορατικές αποφάσεις του στον χώρο των επενδύσεων), αλλά και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποτροφία Δρακόπουλου

Στο βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη, του 35χρονου αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, που με την υποψηφιότητά του για την προεδρία, ήρθε να ταράξει τα νερά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να δώσει νέο αέρα στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα, διαβάζουμε: «Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών. Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.».

Πριν από λίγες μέρες μοιράστηκα μαζί σας μία πλατφόρμα προτάσεων για τη ριζοσπαστική ανασυγκρότηση της χώρας. Είμαι ενθουσιασμένος από την ανταπόκρισή σας.

Να ξέρετε ότι όλα όσα μου στέλνετε τα διαβάζω. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις θα τις δείτε σύντομα να εντάσσονται στο… pic.twitter.com/QxYa7nxN2n — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 27, 2023

Να σημειώσουμε ότι ο Ανδρέας Δρακόπουλος είναι ο πρόεδρος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που στηρίζει πολλούς νέους της χώρας μας με υποτροφίες. Είναι και ο ίδιος απόφοιτος της Σχολής Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Rockefeller, στη Νέα Υόρκη, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (JHU) στη Βαλτιμόρη, και του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσιγκτον. Επιπλέον, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Βιοηθικής Berman στο JHU καθώς και του Συμβουλευτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (NYPL), ενώ από την περίοδο 2003 – 2010 υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NYPL. Από το 2009 έως το 2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Peterson στην Ουάσιγκτον και κατά τις περιόδους 2012-2018 και 2019-2020, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Dalton School στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» την περίοδο 2013 – 2015 ο Στέφανος Κασσελάκης, κάθε Δευτέρα στις 18:00, έπαιζε ποδόσφαιρο στην ομάδα του Stavros Niarhos Foundation, που έστησε ο Ανδρέας Δρακόπουλος, στο Randall Island.

Η σύντομη θητεία στην Goldman Sachs

Ο επενδυτικός κολοσσός των ΗΠΑ αναφέρεται συχνά ως «η τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο». Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί ηγέτες, που πέρασαν κάποια στιγμή από τις τάξεις της. Ως απόφοιτος του Wharton ο Στέφανος Κασσελάκης είχε τα προσόντα να εργαστεί στην Goldman. Προσελήφθη το 2009. Εκείνη τη χρονιά η παγκόσμια οικονομία ήταν βυθισμένη στην ύφεση ύστερα από την πιστωτική ασφυξία που είχε προκαλέσει η κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του αμέσως προηγούμενου έτους και ο χρηματοοικονομικός κόσμος ήταν ακόμη σε βαθιά αναταραχή και οξύτατο ανταγωνισμό. Ο ίδιος συνειδητοποίησε ωστόσο ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε στη ζωή του. «Το 2009, στα 21 μου, εν μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι Κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου φτηνά. Το πόση αλαζονεία φέρνει το χρήμα. Γι’ αυτό και άφησα αυτήν τη δουλειά. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση, και τρία χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην ποντοπόρο ναυτιλία. Διαχειριζόμενος ρίσκο όλο το 24ωρο. Μετά από πολύ ιδρώτα, πήρα μια μεγάλη οικονομική ανάσα» λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο με το οποίο ανακοινώνει και επισήμως την υποψηφιότητά του.

Έχω επίγνωση ότι δε διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία, στην κοινωνική ζωή. Η υποψηφιότητα που τώρα θέτω δείχνει έναν άλλο δρόμο: Από την κοινωνία και για την κοινωνία.

Αρκετές γενιές χάθηκαν. Είναι ώρα να φτιάξουμε το Ελληνικό Όνειρο που τόσο… pic.twitter.com/cUejwTOany — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 29, 2023

